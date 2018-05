L'alcalde de la Seu anuncia que no repetirà com a cap de llista del PDeCAT

L'alcalde de la Seu d'Urgell, Albert Batalla, no es tornarà a presentar a les properes eleccions municipals. La decisió arriba després de complir deu anys al capdavant del consistori de la capital alt-urgellenca i ve motivada per la seva defensa a la limitació de mandats, però també després d'haver obert una ferida en la seva relació amb la cúpula del PDeCAT i Puigdemont després de dir que

no seguiria a la formació si no es declarava la independència.

Batalla va anunciar ahir la seva decisió de no optar a la reelecció com a primer edil en les properes eleccions municipals del 26 de maig del 2019. En un comunicat difós a través de les xarxes socials, ha afirmat que creu que ha arribat «el moment del relleu» i ho ha justificat explicant que sempre ha defensat la necessitat de limitar els mandats. En aquest sentit, ha dit que considera que després d'haver exercit el càrrec durant deu anys i acumular catorze a l'Ajuntament de la capital alt-urgellenca són necessaris «nous lideratges, noves idees i noves energies». Batalla, que també va ser diputat al Parlament de Catalunya del 2003 al 2017, no va formar part de la llista de Junts per Catalunya als comicis del 21-D.

L'alcalde de la Seu d'Urgell, càr-rec que ocupa des de l'any 2008, va explicar que, des de la formació, treballaran per fer «un relleu amb garanties» i deixar el govern de la ciutat «en bones mans». En un comunicat difós a les xarxes socials defensa que «una responsabilitat tan important i alhora exigent com és l'alcaldia «necessita -va dir- de persones amb capacitat, equip, projecte i sobretot molta energia». En aquest sentit, Batalla també va anunciat que continuarà treballant des del partit, que donarà a conèixer al setembre el «projecte» amb el qual es presentarà a les eleccions municipals, del qual ha defensat que ho faci sota la candidatura «Junts per la Seu».

El primer edil de la capital alt-urgellenca va comunicar diumenge als seus companys de partit la decisió de no tornar-se a presentar com a alcalde als comicis del 2019, en un acte on va fer balanç dels seus deu anys al capdavant de l'administració municipal. En el missatge, Batalla deixa clar, però, que esgotarà el mandat actual.

El 26 d'octubre, minuts abans de la compareixença de Carles Puigdemont, segons s'apuntava en aquell moment, per anunciar una possible convocatòria d'eleccions a la cambra catalana, va dir a Twitter que renunciava com a diputat i que es donava de baixa del partit com a mostra de rebuig a una decisió que, segons va dir, no compartia «gens». Finalment, però, el 130è president de la Generalitat no va convocar els comicis i el diputat urgellenc va seguir ocupant el seu escó.