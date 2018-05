La Cerdanya entrega el premi al millor treball emprenedor

El Consell Comarcal de la Cerdanya ha entregat els premis del Concurs de Projectes Empresarials per a estudiants de batxillerat de l'institut d'estudis secundaris Pere Borrell.

L'objectiu del certamen és fomentar la iniciativa empresarial tot utilitzant la realitat econòmica de la Cerdanya. Per aquest motiu els estudiants havien de presentar projectes que fossin viables a la vall i, en la mesura del possible, creés un nou sector de negoci o servei viable. A partir d'aquestes premisses, el Consell ha ofert un premi de 500 euros al guanyador, diners que serviran per invertir en la pròxima matrícula acadèmica o en material didàctic.

Els estudiants premiats en aquesta edició han estat Dana Cruz André pel projecte «La Cerdanya Fest». El segon premi ha estat per a Quim Real Galí, que va presentar el projecte «Aigües Cerdanya-Segre». El treball guanyador proposa una empresa que ofereix serveis d'oci amb la creació de 3 espais d'ambient chill-out i de discoteca per a la nit; de jocs com ara llits elàstics i de taula; i una de festivals amb concerts en directe i fires de productes locals.