La iniciativa de portar els Jocs d'Hivern al Pirineu comença a prendre forma

Els Jocs Olímpics d'Hivern tornen a ser un somni a assolir per al Pirineu. El president de la Generalitat, Quim Torra, va anunciar ahir, a La Molina, que el Govern català està treballant per aconseguir un «projecte sòlid i fabulós per al país». És una iniciativa que havia quedat en via morta el 2015, quan l'Ajuntament de Barcelona, capitanejat per Ada Colau, va aprovar per ple tancar les portes a les aspiracions olímpiques. Ara, la Generalitat s'ha erigit com a promotor del projecte i el consistori barceloní hi ha donat el seu vistiplau. Torra s'hi va referir en l'acte de clausura del 75è aniversari del primer remuntador instal·lat a l'estació d'esquí de la Cerdanya.

Ahir el president català, acompanyat per les autoritats locals i el responsable de Ferrocarrils de la Generalitat –empresa pública que gestiona l'estació–, Enric Ticó, van inaugurar un monòlit per recordar l'efemèride. Tot i que Ticó no va fer esment dels Jocs d'Hivern, sí que va parlar que la celebració ha de servir per posar l'accent en el futur de l'estació i en la projecció que se li ha de donar. Va ser el secretari general de l'Esport, Gerard Figueras, qui va detallar l'estat en què es troba la iniciativa en resposta dels periodistes presents a l'acte. En aquests moments les administracions implicades estan treballant en un estudi per concretar tots els detalls, si l'esdeveniment se celebrés a Catalunya. «Serà molt precís i definirà els llocs concrets on se celebraria cada una de les proves i on se situarien les viles olímpiques, per exemple», explicava. Un punt clau perquè la iniciativa hagi ressuscitat el projecte, després de la negativa de Colau el 2015, és el canvi de criteri del Comitè Olímpic Internacional per escollir una seu per a la celebració dels Jocs d'Hivern. «Si abans era una ciutat concreta, ara també pot presentar la candidatura un Govern regional, i per aquest motiu hem pogut tirar endavant el projecte. Hi ha hagut altres canvis de criteri que ens permetran portar les proves a tot el Pirineu català. La idea inicial estava molt centrada entre Barcelona i la Cerdanya, ara podem incloure-hi totes les comarques pirinenques», destacava Figueras.

La candidatura que s'està preparant té la vista centrada en acollir l'esdeveniment esportiu l'any 2026 o 2030. De fet, hi ha ciutats que ja han presentat la carta al Comitè Olímpic Internacional per a als Jocs que s'han de celebrar d'aquí a vuit anys, per aquest motiu és probable que finalment les aspiracions passin per aconseguir la seu olímpica el 2030.

Amb l'Ajuntament de Barcelona remant a la mateixa direcció, ara només queda convèncer l'Estat perquè vegi clar el projecte. Tot i la situació política actual, Figueras assegura que des de fa mesos s'està mantenint contactes amb el Consejo de Deportes i diversos ministeris per consolidar la iniciativa i donar-li una forma que es pugui convertir, finalment, en un projecte guanyador.