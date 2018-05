L'aeròdrom de la Cerdanya posa en marxa activitats aeronàutiques per a discapacitats

Volar en un planador i veure el món des de l'aire pot ser una experiència emocionant. Però per a les persones que van en cadira de rodes i tenen greument afectada la motricitat pot arribar a ser una vivència alliberadora. La Cerda-nya s'ha convertit, gràcies a una iniciativa pionera a Catalunya, en la primera comarca del país que acull activitats aeronàutiques per a discapacitats. A l'aeròdrom comarcal, situat a Das, hi ha l'únic planador de Catalunya adaptat i preparat per a pilots que van en cadira de rodes i tenen mobilitat reduïda. És una iniciativa de l'entitat Sillas Voladoras, d'àmbit estatal, que fomenta la integració de persones amb discapacitat en l'àmbit de l'aeronàutica. Aquest cap de setmana l'associació, juntament amb la Fundació Step by step, ha organitzat la tercera edició de la Festa de Vol a Vela Adaptat a la Cerdanya, i els responsables han presentat la iniciativa.

Un total de 49 membres de l'entitat i altres persones amb discapacitat que hi estan en contacte s'han desplaçat a la comarca pirinenca per experimentar la sensació de sobrevolar els cims cerdans i abandonar durant mitja hora la cadira amb la qual es desplacen per anar d'un lloc a l'altre. Tot i que les personers que ahir van pujar als planadors valoren positivament l'experiència, els més porucs a volar asseguraven rient que no s'hi aficionaran. De fet, en el certamen d'aquest cap de setmana no només vola l'avió adaptat, sinó també d'altres que no n'estan. I és que gairebé tots els participants pugen a l'aparell juntament amb uns pilots experimentats i amb llicència.

A més d'aquest cap de setmana, el planador adaptat, propietat de l'entitat Sillas Voladoras, estarà a l'hangar de l'aeròdrom de la Cerdanya a la disposició de les persones amb discapacitat que tinguin llicència de vol. «És una iniciativa que sorgeix davant la creixent demanda de les activitats aeronàutiques. I és una proposta nova a Catalunya, i ara en volem fem promoció. Els qui vulguin volar només s'han de posar en contacte amb nosaltres per acordar el dia i l'hora. De fet, al web informem de les dates disponibles», explica el vicepresident de l'entitat, Carlos de Albert. El preu per pujar al planador és de 78 euros per als socis, i de 83 per als que no ho són, per un vol de mitja hora. «Estem intentant aconseguir una subvenció per oferir unes tarifes més econòmiques», afirma. Els responsables de l'associació estan negociant amb l'aeròdrom de l'Anoia, situat al municipi d'Òdena, la possibilitat de tenir-hi el planador durant els mesos d'hivern. «És una època que a la Cerdanya fa mal temps i tenir-lo aquests mesos a l'Anoia pot ser més efectiu. A més, és més a prop de Barcelona, on hi ha el gran gruix de la població del país», explica De Albert. De moment, ja en fan promoció a fires d'aviació i aeronàutica, com la que va tenir lloc precisament a Òdena la setmana passada. «Per aconseguir el planador, hem necessitat patrocinadors perquè és costós, i n'estem buscant més», assegura. L'entitat té un altre avió adaptat a l'aeròdrom d'Ocaña, a Toledo.



Les primeres experiències

Les persones amb discapacitat que volen aquest cap de setmana amb els planadors ho fan amb pilots experimentats, i la majoria que hi pujaven per primera vegada asseguraven haver passat nervis. «Diuen que la sensació és d'alliberament, i, tot i que m'ho he passat bé, de moment no ho he experimentat com sí que m'ha passat en activitats aquàtiques. Avui estava expectant i una mica nerviós, però ho vull repetir. Abans de pujar, estava molt tranquil, però quan estava a dalt hem tingut alguns sotracs. El pilot, però, era molt bo i m'avisava abans que ho notés», explicava Manel Amat, de Barcelona.