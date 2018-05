Sillas Voladoras va aconseguir fa deu anys el dret a pilotar per als qui tenen una minusvalidesa

Les persones que han perdut la mobilitat com a conseqüència d'un accident només han tingut una opció per tirar endavant: lluitar. I això és el que va fer l'alema-nya Elisabeth Heilmeyer, una apassionada de l'aviació des de ben jove. Va venir a l'Estat espa-nyol per estudiar traducció, i s'hi va quedar perquè es va enamorar de la península. Un accident la va deixar en cadira de rodes, però no volia de cap manera abandonar la seva passió per volar. A l'Estat espanyol, però, no donaven llicències de vol a persones amb discapacitat, i ella –que en tenia d'abans de l'accident– la va perdre. Així que va decidir apel·lar al seu esperit de superació i va lluitar perquè les persones amb discapacitat poguessin obtenir llicència per pilotar. El 2005 va crear l'associació Sillas Voladoras per aconseguir aquest dret per a les persones discapacitades. Van dur a judici Aviació Civil i el ministeri de Foment, i el 2008, per fi, va aconseguir el seu objectiu. «No em van tornar la llicència físicament fins al 2010, i vaig tardar 7 anys a tenir-la una altra vegada», explica.