Bellver reforma els accessos i fa la nova zona de vianants de la plaça de Sant Roc

Bellver ha iniciat les obres d'un dels projectes que més visibilitat tindran en l'actual mandat i permetran crear una nova entrada al poble: la reforma de la carretera LP-4033 que creua el nucli urbà des del pont del Segre fins a la connexió amb Baltarga i la carretera del túnel del Cadí, i la creació de la nova zona d'oci amb prioritat per als vianants de la plaça de Sant Roc.

El projecte té un pressupost previst de 500.00 euros, dels quals la Diputació de Lleida n'aporta 400.000 i l'Ajuntament, els 100.000 restants. L'actuació preveu la renovació de les voreres de tota la carretera per connectar amb el tram de carretera que ja es va renovar l'any 2012.

Actualment les voreres presenten estats i dissenys diferents producte de diverses etapes urbanístiques al municipi. Amb aquest projecte, el consistori vol homogeneïtzar els accessos al poble i, alhora, dignificar l'entrada pel nus viari de la plaça de Sant Roc. Per aquest vial passen cada dia uns 1.300 vehicles, segons les estadístiques de la Diputació.

L'actuació que suposarà una reforma de més abast és la de la plaça de Sant Roc, on l'actual circulació ràpida de vehicles i la rotonda central han de deixar pas a un entorn reurbanitzat amb prioritat per als vianants. En aquest sentit, l'Ajuntament s'ha proposat «pacificar el trànsit» de la zona, segons la descripció de l'alcalde, Xavier Porta. El disseny que han consensuat l'Ajuntament i la Diputació planteja un entorn per al passeig i l'aturada a les terrasses dels establiments comercials i de restauració que ja hi ha. Ara, però, podran gaudir de voreres amples al mateix nivell a tot el recinte donant continuïtat a un racó de la plaça que ja està tancada al trànsit. Les màquines han entrat aquesta setmana a tot el vial per eliminar les antigues voreres i gestionar el subministrament de llum i aigua dels veïns de la zona. Mentre durin les obres, els operaris faran talls de trànsit amb pas alternatiu amb un semàfor que ja ha quedat instal·lat.