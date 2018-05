El Pirineu reclama ajudes per l'estat «crític» dels camins locals

El Pirineu vol tenir més recursos per arreglar els camins que són de titularitat municipal, els quals són sovint els més utilitzats pels trasllats diaris dels veïns i no poden ser arreglats perquè les economies dels ajuntaments no ho fan possible. Amb l'objectiu d'aconseguir dotacions suplementàries, els consells comarcals de la serralada han obert una acció amb tres fronts per obtenir suport de la Diputació de Lleida, la Generalitat i el govern de l'Estat.

L'acció es va plantejar en una reunió celebrada entre els presidents dels consells comarcals i el de la Diputació de Lleida, Joan Rañé. En la trobada hi van participar el president del Consell Comarcal del Pallars Sobirà, Carlos Isús; el del Consell del Pallars Jussà, Constante Aranda; el del Consell de l'Alt Urgell, Jesús Fierro; el del l'Alta Ribagorça, Josep Lluís Farrero i els diputats de govern de la Diputació de Lleida, Gerard Sabarich i Joan Ubach. També són en el pla per bé que no van poder assistir a la trobada el president del Consell Comarcal de la Cerdanya, Ramon Moliner, i el diputat Antoni Navinés. En la reunió es va acordar que tan bon punt estigui operatiu el govern de la Generalitat es demanarà una reunió amb el conseller de Territori per «exposar i compartir l'estat crític de la situació actual i planificar les accions i el finançament necessaris per mantenir els camins en condicions», segons ha explicat la Diputació de Lleida. Igualment, Rañé ha demanat al ministeri de Foment espanyol una altra reunió per reclamar més finançament per als municipis.

La reunió ja ha estat demanada oficialment en una carta que el màxim responsable de la Diputació ha enviat al ministeri. A la carta, l'ens provincial va remarcar a l'Estat la necessitat no tan sols d'ajudes per arreglar els camins ara sinó que també de tenir eines que assegurin un correcte manteniment de la xarxa interna de camins del Pirineu, de competència municipal o comarcal. A la pròxima reunió de la Diputació es farà un balanç de les accions fetes fins ara en els respectius plans locals.