La Seu allarga el termini per fer l'enquesta del pla de participació

La Comissió de Transparència i Participació Ciutadana de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell ha decidit allargar fins al dia 8 de juny el termini per poder respondre l'enquesta de participació ciutadana. Segons ha informat el mateix Ajuntament, un cop complimentades, les enquestes en paper es poden dipositar a les urnes que estan instal·lades a l'Oficina d'Atenció Ciutadana, al pavelló poliesportiu, al centre cultural Les Monges, a l'Oficina Jove de l'Alt Urgell, a la Biblioteca Sant Agustí i als estudis de RàdioSeu.

En tots els punts de recollida també es poden trobar butlletes en blanc per omplir. Igualment, es poden contestar a www.laseu.cat. Les enquestes tenen com a objectiu conèixer l'ús dels actuals mecanismes de participació ciutadana així com plantejar possibles eines futures. El consistori vol elaborar entre tots els veïns un nou reglament de participació.