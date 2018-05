Puigcerdà asfalta els vials secundaris malmesos pel gel i l'erosió de la sal

L'Ajuntament de Puigcerdà també vol arreglar els carrers i camins de la perifèria, que sovint tan sols són utilitzats per accedir a establiments determinats o pels veïns de la zona.

Pel que fa a la millora de la trama urbana, per arribar a tot arreu, el consistori ha optat per aplicar a aquests carrers de menys trànsit la renovació del ferm mitjançant el rec asfàltic, un sistema urbanístic més econòmic i que permet que sigui instal·lat amb més rapidesa.

Així, el consistori ha inclòs en el primer paquet de carrers on cal actuar el camí de l'Antiga Farinera, de la confluència del pont de Sant Martí al límit amb el terme de Guils, i el pont del Gasolà. Es tracta d'un vial de poc més de 300 metres de llargada i que s'usa per anar a les explotacions de la zona i a alguns establiments de restauració que obren principalment el cap de setmana i puntes turístiques. El seu estat actual, ple de sots, fa que quan gela o plou s'ompli de bassals. L'equip de govern ha aprovat destinar al projecte una partida de 18.000 euros, amb els quals podrà pagar les obres d'instal·lació del rec asfàltic.

Sobre aquesta fórmula, l'alcalde, Albert Piñeira, ha argumentat que es tracta d'un sistema idoni per a aquests carrers menys transitats com ara els accessos a Sant Marc o Ventajola perquè dóna bon resultat perquè ha de suportar menys desgast que els vials principals. Aquest sistema permet l'arranjament dels camins amb actuacions més superficials i ràpides que no comporten treballs d'urbanització. L'alcalde ha dit que els últims dos hiverns els carrers de la vila han quedat molt malmesos per les nevades i l'erosió de la sal, raó per la qual ha aplicat un pla d'actuacions als vials més concorreguts del centre i, ara, també als que queden fora dels circuits turístics i veïnals més importants.