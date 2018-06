L'èxit de la fórmula plurilingüe va fer plantejar a l'inici de curs obrir un segon centre a la vall

L'escola Jordi Pere Cerdà –nom que ret homenatge a un poeta local– ha cobert una necessitat educativa que amb els anys ha evidenciat que té sortida a la Cerda-nya. Dels 47 alumnes que té l'escola, la meitat són del costat sud de la frontera i l'altra meitat del costat nord, seguint una proporció que s'ha mantingut cada any. Els alumnes vénen d'arreu de la vall, de municipis com Llívia, Alp i Estavar. La fórmula de l'ensenyament amb el català i el francès com a llengües vehiculars possibilita que per als seus alumnes la vall sigui una unitat cultural. Aquest èxit fa que cada any famílies de tota la Cerdanya s'hi interessin, fins al punt que a l'inici del curs la direcció de l'escola i l'Ajuntament de Sallagosa van avaluar la possibilitat d'obrir en un futur una segona escola al costat sud de la frontera estatal. La directora del centre, Sònia Ferraro, ha explicat que «el nostre sistema educatiu és ideal perquè els alumnes acaben amb un domini excel·lent de català i francès i amb un bon nivell de castellà i anglès... La nostra escola té demanda; és el que necessita la Cerdanya». Ferraro ha lamentat que si no s'assoleixen els diners de la subvenció, amb tota probabilitat no hi haurà diners per pagar ni els salaris més enllà d'aquest mes de juny.