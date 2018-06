Bellver i el Consell signen en un nou conveni el canvi d'ús de l'abocador

El fins ara abocador comarcal de Cortàs, que ja no rep més residus per ser enterrats sinó per ser traslladats

L'Ajuntament de Bellver i el Consell Comarcal de la Cerdanya han actualitzat el conveni per a la utilització de l'abocador comarcal situat a Cortàs a fi efecte de recollir el nou ús de l'equipament. Des que les deixalles de la Cerdanya es traslladen al forn incinerador d'Andorra, les instal·lacions de l'abocador tan sols s'utilitzen com a plataforma de coordinació del trasllat dels residus. Així doncs, no s'hi enterren més deixalles.

El nou acord suposa una revisió del conveni que hi havia fins ara entre les dues institucions, el qual tenia com a data de caducitat la vida útil del mateix abocador. Una vegada arribat aquest moment, en què l'entorn ja no podia suportar més deixalles i es va activar el trasllat de residus a Andorra, Ajuntament de Bellver i Consell Comarcal han reformulat el tracte. El president del Consell Comarcal, Ramon Moliner, ha argumentat que el nou conveni «descriu el que ara hi fem allà, que és estrictament el transvasament de les escombraries que després van cap a Andorra». El nou conveni té una durada de deu anys, però cada deu anys es podrà revisar, de manera que si alguna de les parts vol retirar-se per alliberar l'entorn, ho podrà fer. Fins ara el conveni anava lligat a la vida de l'abocador.

Des del mes de juliol de l'any passat, la Cerdanya exporta els residus al forn de la Comella, a Andorra la Vella, per la qual cosa cada setmana un transport de camions s'emporta els residus per ser cremats.

El conveni amb el Principat estipula una exportació de 10.000 tones anuals.