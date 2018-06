La Seu ofereix un Mercat Medieval de to gastronòmic

La Seu d'Urgell celebrarà el pròxim cap de setmana la dissetena edició del Mercat Medieval dels Canonges, una cita comercial i lúdica que retornarà el carrer dels Canonges i els voltants de la catedral de Santa Maria d'Urgell al seu passat medieval.

El Mercat dels Canonges oferirà quatre zones gastronòmiques, una taverna medieval, un sopar medieval i un programa d'actes i actuacions amb aquesta ambientació. El mercat el formaran més de cent parades d'artesania en un entorn en el qual també s'hi podran veure cercaviles i concerts, i participar en tallers.

L'alcalde de la Seu, Albert Batalla, ha presentat la fira fent èmfasi en el seu doble objectiu: «Per una banda, volem que els urgellencs i visitants redescobreixin el carrer dels Canonges i els seus voltants com a autèntics espais medievals que són, i per l'altra, reivindicar-lo com a carrers comercials de la nostra ciutat». L'alcalde ha remarcat també que l'organització del Mercat Medieval dels Canonges és una feina conjunta que realitzen la regidoria de Promoció Econòmica amb els veïns, entitats i associacions del centre històric.