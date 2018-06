Els arqueòlegs daten de l'edat de bronze els ornaments trobats a Bor el 2016

El dipòsit de peces de bronze trobat a Bor l'estiu del 2016 ha resultat ser una troballa arqueològica excepcional datada de final de l'edat del bronze i l'inici de la del ferro, entre els segles VII i VI abans de Crist. Així ho ha exposat aquesta setmana l'expert Josep Gallart en una conferència feta a l'espai Tribuna d'Arqueologia de la Generalitat.

El dipòsit de bronze és únic a Catalunya perquè es va trobar enterrat en un prat de la Colomina de Bor, al municipi de Bellver de Cerdanya, dins d'un vas ceràmic. Aquesta metodologia s'ha trobat en altres parts d'Europa però mai a Catalunya, on els altres dotze dipòsits de bronze trobats, la major part a la conca del Segre, eren dins de forats o baumes. Una vegada separades de la massa de terra en què estaven dins el recipient de ceràmica i netejades, les peces de bronze van evidenciar ser ornaments de dona, com ara botons, jocs de cadenetes per a còfies i pectorals o agulles. Es tracta d'elements que no s'han trobat fins ara mai a la península i, en canvi, sí que recorden vestigis d'aquesta mateixa època trobats a Itàlia, segons l'explicació de Josep Gallart.

La seva hipòtesi és que tot el material del dipòsit, en el qual també hi havia petites plaques metàl·liques, tenia com a destí la refosa i el reaprofitament en tant que material valuós a l'època. Aquesta teoria apunta que deuria ser d'algun fonedor ambulant o un comerciant.