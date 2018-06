Bolvir i el Grup de Recerca creen el premi Oriol Mercadal

L'Ajuntament de Bolvir i el Grup de Recerca de Cerdanya han acordat la creació del Premi Oriol Mercadal de treballs de recerca d'estudiants de batxillerat. El premi atorgarà una dotació econòmica, encara per determinar, al millor treball sobre la història i l'arqueologia de la Cerdanya i serà d'àmbit nacional.

El Grup de Recerca i l'Ajuntament de Bolvir han instaurat aquest nou premi amb un doble objectiu. D'una banda, fomentar la realització d'estudis de recerca sobre aspectes històrics de la Cerdanya per part d'alumnes de tot el territori català i, de l'altra, homenatjar qui va ser arqueòleg i director del Museu Cerdà, Oriol Mercadal, que va morir el desembre passat. La creació d'aquest nou premi ja ha superat l'aprovació del ple municipal de Bolvir, que en les pròximes setmanes n'establirà les bases i la dotació econòmica per al guanyador perquè ja es pugui convocar per al pròxim curs acadèmic, 2018- 2019.

L'alcalde de Bolvir, Bartomeu Baqué, ha argumentat que Mercadal estava molt vinculat al poble i ha recordat el seu paper clau en la recuperació i restauració del jaciment iberoromà del Castellot, el qual ha esdevingut en els últims anys la gran carta de presentació del turisme local.

Baqué ha explicat que, un cop s'hagin concretat les bases del guardó, faran les accions necessàries per publicitar el premi als instituts de tot Catalunya, i ha apuntat que els fills dels segons residents poden ser, també, divulgadors de la comarca a través dels seus treballs de recerca.