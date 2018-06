Simulen l'accident entre dues aeronaus a l'Aeroport d'Andorra-la Seu d'Urgell

L'Aeroport d'Andorra-la Seu d'Urgell ha realitzat aquest dimarts un simulacre per comprovar la implantació del seu Pla d'Autoprotecció i posar a prova la coordinació dels diferents equips operatius en la gestió d'una gran emergència. Durant el simulacre, que s'emmarca en el programa establert per Protecció Civil de la Generalitat al Pla d'Emergències Aeronàutiques de Catalunya AEROCAT, també s'ha posat a prova l'operativitat de la persona de contacte amb els familiars en cas d'emergència (figura coneguda com a PECO). En concret, l'exercici ha simulat l'accident d'un avió i un helicòpter durant les maniobres d'aterratge d'emergència amb ferits de diversa consideració.

L'exercici ha consistit en una suposada col·lisió entre l'aeronau comercial de la companyia Lesair que efectuava el trajecte de Palma de Mallorca a Andorra-la Seu d'Urgell, i un helicòpter de la companyia Helair que realitzava l'aproximació visual. L'avió de passatgers estava fent la seva maniobra per la pista 21 i l'helicòpter feia la seva aproximació paral·lel a la pista 21. La Torre de control (TWR) havia comunicat a l'helicòpter que realitzés el descens fins la sortida A i procedís al creuament de pista desprès del tràfic en pista.

Com a conseqüència de l'avançament en paral·lel i diferencia d'alçada de les dues aeronaus, l'helicòpter tenia nul·la visibilitat de la posició de l'avió en moviment per pista, per la qual cosa ha procedit amb l'aterratge i al realitzar el creuament de pista sense altitud, ha impactat amb l'avió, provocant la seva sortida de pista i la conseqüent pèrdua de control de l'helicòpter, caient a terra fora de pista. Arran de l'accident, dos passatgers de l'avió han resultat ferits de diversa consideració. La resta d'ocupants de l'aeronau, tres en total, han resultat il·lesos. Per part de la tripulació de l'helicòpter, el pilot i el copilot han resultat també il·lesos. A més, a les instal·lacions de l'aeroport hi havia dues persones que esperaven l'arribada del vol on viatjaven els seus familiars.

Un cop s'ha produït el suposat accident, la torre de control ha activat el seu Pla d'Autoprotecció en emergència general. Al mateix temps, Protecció Civil de la Generalitat ha activat el Pla Especial per a Emergències Aeronàutiques de Catalunya AEROCAT.

Els Bombers de la Generalitat han desplaçat una quinzena d'efectius amb sis dotacions (dos camions i quatre vehicles lleugers de coordinació i comandament). A més, han comptat amb el suport del Cos de Prevenció i Extinció d'Incendis i Salvament (CPEIS) del Govern d'Andorra, que ha participat amb tres vehicles (1 camió auto-bomba urbana pesada equipat amb 8.000 litres d'aigua i 2.000 litres d'escuma amb dos bombers; un camió de rescat pesat per realitzar tasques d'excarceració amb un sotsoficial i dos bombers, i un vehicle lleuger de comandament amb un oficial cap de guàrdia).

En arribar, els Bombers de la Generalitat han assumit l'organització i la coordinació de l'emergència simulada, han assegurat la zona de treball i han donat suport als bombers de l'aeroport en les tasques d'extinció de l'incendi. Així mateix, han realitzat el triatge de les víctimes, les han extret fora de la zona calenta i les han traslladat fins a la zona sanitària. Els Mossos d'Esquadra han participat en l'exercici amb quatre patrulles, que s'han encarregat d'assegurar l'accés i sortida dels serveis d'emergència, així com d'assegurar la zona i regular els accessos a aquesta. En l'equip d'ordre també han participat la Guàrdia Civil, amb una patrulla que té dins de les instal·lacions de l'Aeroport d´Andorra-la Seu d'Urgell i quatre patrulles més, a banda de tres efectius de la policia de l'Estat.

El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha estat el responsable de l'assistència sanitària als ferits de l'accident aeronàutic a l'aeroport pirinenc. L'equip de la primera unitat que ha arribat al lloc del sinistre, en aquest cas l'ambulància de Suport Vital Bàsic, ha contactat amb el cap de l'emergència. Una vegada feta la valoració inicial de l'escenari, s'ha comunicat a CECOS la situació i ha sol·licitat els recursos i efectius necessaris.

Quan ha arribat l'ambulància de Suport Vital Avançat, el metge ha pres el rol de gestor sanitari in situ ubicant-se al Centre de Comanament amb la resta de comanaments d'emergència. Paral·lelament, s'ha creat l'Àrea Sanitària on s'han distribuït els diferents rols sanitaris i s'han definit els espais físics per zones segons la gravetat oferint una assistència ràpida i ordenada. Els ferits han estat traslladats fins aquesta Àrea desprès d'una primera norià d'evacuació. Un cop estabilitzats se'ls ha evacuat a la Fundació Sant Hospital de la Seu, per fer el tractament adient a la patologia dels afectats. El SEM ha realitzat la llista definitiva dels ferits, acordada amb els diferents comandaments i amb el suport de tots els operatius.

Protecció Civil de la Generalitat, responsable del Grup Logístic, ha per part al simulacre amb un efectiu, que ha exercit el rol de representant de la persona de contacte amb els familiars (PECO), i un observador. En total, ha participat a l'exercici simulat una vintena de figurants que han fet el paper de viatgers, personal de la tripulació i familiars.