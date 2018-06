La Generalitat tramita el nou centre d'atenció primària de la Seu

n L'equip de govern municipal de la Seu s'ha declarat molt satisfet per l'adjudicació de les obres de construcció del nou Centre d'Atenció Primària (CAP) per part de la Generalitat. Davant d'aquest anunci, l'alcalde, Albert Batalla, ha remarcat que «aquest és un pas important, definitiu, per dotar la Seu i els urgellencs d'un centre d'atenció primària a l'alçada de les necessitats de salut del segle XXI; era un projecte llargament esperat i ha estat possible gràcies a la feina conjunta dels professionals del CAP, del departament de Salut i de l'Ajuntament». Segons ha publicat la Generalitat, les obres de construcció han estat adjudicades a l'empresa Construccions Cots i Claret, SL, per un import de 2.757.701 euros i un termini d'execució de 12 mesos.