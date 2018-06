Un projecte europeu protegirà i restaurarà els boscos de verns del Segre a la Cerdanya

n Un projecte europeu impulsat per diversos organismes com ara el Centre de Tecnificació Forestal i l'Agència Catalana de l'Aigua establirà zones de protecció del bosc de vern en el curs del Segre a la Cerdanya. L'actuació, que també es portarà a terme en altres cursos fluvials del país, se centrarà primer en els espais naturals dels entorns de Bellver i Prullans.

L'objectiu del projecte, que porta per nom Life Alnus' i el du a terme durant quatre anys Life Nature & Biodiversity, és invertir la regressió i la degradació d'aquest hàbitat de ribera a través d'un pla d'accions que ara s'estan debatent amb els respectius ajuntaments, com ara el de Bellver, segons ha explicat el científic del CTFC Jordi Camprodon. A la Cerdanya, on hi ha de les millors vernedes del país, es treballarà per connectar els boscos ara separats.

D'entrada es dotarà els boscos de verns de cobertura legal que els protegeixi. Posteriorment es farà una actuació a mida de cada curs fluvial, les quals inclouran, en la mesura que sigui necessari, l'eliminació d'espècies invasores, la restauració de bosc i la preservació de l'entorn perquè cada zona es regeneri per si mateixa, l'increment dels cabals que hi aporten aigua o l'eliminació de barreres físiques. El projecte parteix d'un bosc de ribera molt fragmentat a la Cerdanya i té la intenció de consolidar-lo i restaurar-lo. El projecte preveu una inversió de 2,5 milions d'euros per actuar a les conques fluvials del Besòs, l'Alt Ter i l'Alt Segre.

La importància de les vernedes recau en la seva funció ecològica: regulen les inundacions, protegeixen els marges fluvials de l'erosió, filtren la contaminació, esdevenen hàbitats per a la fauna, són corredors ecològics o constitueixen grans espais de lleure.