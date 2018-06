Bolvir compra la rectoria de Talltorta per fer-hi un petit museu del seu barroc

n L'Ajuntament de Bolvir ha comprat al Bisbat d'Urgell l'edifici de l'antiga rectoria de Talltorta, situada al costat de l'església de Sant Climent, per obrir al veïnat un equipament públic. La intenció de l'equip de govern és fer-hi un petit museu sobre les pintures barroques de l'església, que han estat restaurades, així com un espai per a les activitats dels veïns.

L'edifici de l'antiga rectoria ara està en molt mal estat, així que el projecte n'implicarà una rehabilitació integral. L'enderroc de la finca ha quedat descartat perquè té elements patrimonials que s'han de conservar, com ara la balconada, que està protegida urbanísticament. L'Ajuntament disposa d'una subvenció futura de l'àmbit cultural i d'una ajuda dels fons Feder, i calcula que haurà de fer l'actuació abans del 2020 perquè pugui entrar en l'execució de les subvencions. Si bé l'actuació encara està en fase prèvia, l'Ajuntament creu que la inversió se situarà al voltant dels 300.000 euros.

L'alcalde de Bolvir, Bartomeu Baqué, ha explicat que, d'entrada, amb la compra de l'edifici eviten que en el futur s'hi pugui acabant construint: «No volíem que s'hi fes un bloc de pisos i que quedés per a gent de fora i mai més no hi tinguéssim accés. Ho assignarem com a centre d'interpretació de l'església».

Aquest és un projecte que l'Ajuntament de Bolvir tenia sobre la taula des de fa anys, segons ha explicat el mateix alcalde. Ha estat ara, però, que ha aconseguit tancar un acord amb el Bisbat i accedir a les ajudes.

Les pintures de Sant Climent són Bé d'Interès Nacional i suposen una visita única en un Pirineu on domina el romànic.