Puigcerdà s'assegura la Universitat d'Estiu amb un nou acord amb l'URL

n Puigcerdà s'ha assegurat l'organització de la Universitat d'Estiu de la Ramon Llull per als pròxims quatre anys com a mínim. Ajuntament, Associació Universitària de Cerdanya (AUCER) i la mateixa Ramon Llull han signat una renovació del conveni de col·laboració, que modernitza l'acord establert fa dues dècades, li posa una nova vigència renovable de quatre anys i crea una comissió assessora que vetllarà permanentment per la gestió de la Universitat d'Estiu Ramon Llull Puigcerdà, marca que ara també recull el nou acord.

La renovació del conveni arriba en el marc de la celebració, aquest estiu, de la vintena edició de la Universitat d'Estiu. Els tres organismes s'han donat un nou vot de confiança perquè tots hi surten beneficiats. En aquest sentit, la Universitat d'Estiu de Puigcerdà suposa la gran proposta acadèmica de la URL a l'estiu amb un percentatge del 40% de la seva oferta total. D'altra banda, l'AUCER i l'Ajuntament, que s'encarreguen de l'organització i de les instal·lacions, aporten a la capital cerdana un component de formació per a locals i visitants que complementa l'atractiu turístic de la vall. El comitè assessor s'haurà de reunir una vegada l'any com a mínim i el formen el rector i la secretària general de la URL, l'alcalde i el regidor competent de Puigcerdà i dos respresentants de l'AUCER.

El president de l'AUCER, Francesc Armengol, ha explicat que el nou conveni amb la URL i l'Ajuntament ha permès «donar una continuïtat natural a les coses que ja es feien bé».

La vintena edició de la Universitat d'Estiu Ramon Llull Puigcerdà se celebrarà entre els dies nou i catorze de juliol.