Bolvir crea amb la UAB un curs d'estiu per a arqueòlegs amateurs al Castellot

Bolvir vol treure el màxim rendiment d'una de les seves joies patrimonials: el jaciment iberoromà del Castellot, que domina el municipi i la plana ceretana. Amb l'objectiu de continuar donant a conèixer el poble i la seva oferta cultural i turística i, alhora, proposar una nova formació, l'Ajuntament i la Universitat Autònoma (UAB) han creat uns campaments per a arqueòlegs amateurs.

L'Espai Ceretània acollirà el mes de juliol aquesta nova oferta formativa i de lleure d'estiu. El nou camp de treball és obert als aficionats de la història i l'arqueologia a partir de setze anys, i hi pot participar tothom que no tingui una formació prèvia. Així, la primera edició del Curs d'Iniciació a l'Arqueologia planteja «una oportunitat extraordinària d'experimentar i aprendre els coneixements metòdics i científics; des del procés d'excavació, documentació i estudi de materials en l'àmbit de projectes arqueològics actuals in situ», segons han explicat els responsables de l'Espai Ceretània. El curs permetrà «apropar la gent que està interessada en l'arqueologia a la realitat de les excavacions arqueològiques actuals» en activitats i sortides que es portaran a terme durant cinc dies, del nou al tretze de juliol. Les classes les impartirà el professor de la UAB i codirector del projecte d'excavacions del Castellot, Joan Oller. Les feines d'excavació, tractament de les peces trobades i documentació posterior es complementaran amb un programa de sortides a les tardes als principals jaciments i vestigis patrimonials de la Cerdanya a fi i efecte que els participants coneguin altres realitats històriques i actuacions arqueològiques.