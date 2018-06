El PSC de la Seu vol que l'Ajuntament renegociï el preu de la zona blava

El grup municipal de Compromís x la Seu, formació vinculada al PSC, vol que es redueixi la tarifa de la zona blava de la ciutat. El grup de l'oposició considera que el preu actual perjudica el comerç local, tal com han exposat els seus portaveus: «Un dels aspectes que no afavoreix la bona marxa dels comerços de la Seu és la distribució d'aparcaments gratuïts i de zona blava. L'exemple més clar és que al centre comercial Mercadona hi hagi més de 400 aparcaments gratuïts, mentre que al centre històric i les zones més comercials són tots de pagament amb unes tarifes força elevades».

Des de la formació socialista han argumentat que «el contracte està adjudicat a l'empresa SABA per una xifra de 227 euros per plaça d'aparcament, tenint en compte que hi ha 550 places a la nostra ciutat, suma un total de 124.850 euros cada any que recapta l'Ajuntament; Compromís x La Seu insisteix que l'Ajuntament no ha de tenir afany recaptatori, sinó utilitzar l'eina de la zona blava per garantir una rotació adequada de l'aparcament on hi ha més afluència de gent i on predominen els comerços i, sobretot, s'ha de procurar facilitar a tota aquella gent que visita la nostra ciutat, per anar al mercat, comerços o tot just a fer turisme, pugui trobar aparcament sense la pressió constant de pagar la zona blava amb l'amenaça d'una sanció econòmica».