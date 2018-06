Bellver acull una jornada sobre els menjadors escolars

El Consorci Alt Urgell Cerdanya ha organitzat per al dijous dia 21 de juny a la tarda una jornada de debat sobre el funcionament dels menjadors escolars. La jornada portarà per títol «Menjadors escolars: alimentació sostenible i de proximitat, un repte de futur o una realitat?».

L'activitat va adreçada a cuiners, ajudants de cuina de menjadors escolars o d'altres entitats que estiguin interessats en la temàtica, com ara les AMPA, famílies, centres educatius, tant pel que fa a equips directius com a professorat, gestors de menjador, associacions de productors i productors a títol individual i aquelles persones que hi tinguin interès, segons han explicat els organitzadors. La jornada començarà a dos quarts de sis de la tarda.