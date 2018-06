Els Jocs Special Olympics de la Seu i Andorra ja sumen més de 1.300 inscrits

Els Jocs Special Olympics de la Seu d'Urgell i Andorra ja compten amb més de 1.300 esportistes inscrits. Segons han explicat els organitzadors, ja hi ha confirmades delegacions de Bèlgica, Mònaco, Dinamarca,Hongria, Suïssa, Àustria i l'Índia. Amb tot, el gran volum d'esportistes seran de Catalunya, amb una aportació de 1.236 inscripcions de 60 clubs i entitats de tot el territori.

Els organitzadors han remarcat que «els Jocs deixaran empremta tant a Andorra la Vella com a la Seu d'Urgell i consolidaran les dues localitats com a referents de l'esport per a persones amb discapacitat intel·lectual». Els participants competiran en 14 disciplines esportives. A la Seu s'hi disputaran les proves de bàsquet, hoquei interior, petanca, ciclisme, tennis i el programa Joves Atletes amb nens i nenes de 2 a 7 anys. A Andorra la Vella es faran les de natació, gimnàstica, atletisme, tennis taula, futbol sala, handbol, bàdminton i judo. Els Jocs se celebraran després de l'estiu.