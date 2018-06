L'exministre García-Margallo serà a la trobada d'economia

L'exministre José Manuel García-Margallo, que va ocupar la cartera d'Afers Exteriors i de Cooperació entre el 2011 i el 2016, participarà en el debat de la Trobada Empresarial al Pirineu sobre el rumb i el futur de la Unió Europea, previst per a aquest divendres a les 15.45 hores i en el qual també participarà l'economista alemany Juergen B. Donges. D'aquesta manera, García-Margallo substituirà Josep Borrell, que com que ha estat nomenat ministre d'Exteriors no pot assistir-hi per motius d'agenda. La trobada, que s'inicia aquest dijous i que girarà al voltant del creixement sostenible de les empreses, espera superar els 600 assistents de la darrera edició i serà inaugurada divendres a les 9 del matí pel president de la Generalitat, Quim Torra.

L'exministre José Manuel García-Margallo participarà en la tertúlia sobre la Unió Europea prevista per a divendres 15 de juny a les 15.45 hores, en el marc de la 29a Trobada Empresarial al Pirineu, la qual reunirà aquest dijous i divendres l'empresariat català a la Seu d'Urgell. Llicenciat en dret, García-Margallo va ser ministre d'Afers Exteriors i de Cooperació amb el govern del Partit Popular entre 2011 i 2016. Abans, havia estat membre del Parlament Europeu, des del 1994, on ocupava el càrrec de vicepresident de la Comissió d'Afers Econòmics i Monetaris des del 1999. L'exministre debatrà amb l'economista alemany Juergen B. Donges quina direcció ha de prendre la Unió Europea en una tertúlia moderada pel periodista Xavier Vidal-Folch i ho farà en substitució del ministre Josep Borrell, que no pot assistir per incompatibilitat d'agenda.