Mor Elvira Farràs, una de les impulsores de la recuperació del Ball Cerdà de la Seu d'Urgell

Elvira Farràs, una de les principals impulsores de la recuperació del Ball Cerdà de la Seu d'Urgell, que va ser declarat al 2016 com a element festiu patrimonial d'interès nacional, i també destacada pel seu paper de dinamització cultural, ha mort als 95 anys d'edat. Des de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell han expressat el seu condol als seus familiars i amics i han recordat que, al 2006, va rebre la Medalla de la Ciutat en reconeixement a la seva tasca docent desenvolupada a l'Institut Joan Brudieu de la capital alturgellenca, a més de la importància i qualitat del seu corpus d'escrits sobre la història i les tradicions de la Seu d'Urgell.

L'alcalde de la Seu d'Urgell, Albert Batalla, l'ha definit com una dona "exemplar" i ha destacat que "la seva empremta a la ciutat és molt profunda", a més de recordar que va ser reconeguda al 2006 per la seva tasca docent i els seus escrits sobre la història i les tradicions de la capital alturgellenca. Precisament, un dels principals projectes en què es va implicar va ser el de la recuperació del Ball Cerdà de la Festa Major, que fins i tot va plasmar en un llibre l'any 2013.

Tot i que els orígens d'aquest ball són incerts, es té coneixement que s'havia ballat al segle XIX i al segle XX la seva continuïtat va ser ininterrompuda a excepció dels anys de la Guerra Civil. Més endavant, als anys 60 i 70 va viure moments crítics per la manca de balladors i, a principis del 80, l'interès per aquesta dansa va anar a l'alça. Actualment, unes dues-centes persones, entre adults i petits, participen cada any al Ball Cerdà, que es té lloc el diumenge de festa major.