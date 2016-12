«Un dia amb en Peter»

Tot és petit i delicat en aquest llibre. Ho és el format, la lletra, les frases, l´argument... Peter és un pollet de qui l´autora ha decidit explicar-nos què és el que fa al llarg del dia, des que es lleva fins que se´n va a dormir. Curiosament, aquest pollet de nom tan humà mostra també, a través dels minimalistes dibuixos de l´autora, el tarannà plàcid d´un intel·lectual que llegeix el diari, consulta el diccionari, mira pel·lícules en versió original subtitulada, etc. I, naturalment, això no el priva de dur també una vida com la de tothom, fent pipí quan es lleva o el dinar quan n´és l´hora. Per això genera molta empatia amb els lectors, petits o ancians, i val la pena dur-lo a la butxaca per oferir-lo a tothom, tan discretament com ho faria en Peter, és clar!