Manel, La Pegatina, Zoo, Arco i Pacuala Ilabaca, primeres confirmacions del Clownia 2017

Manel, La Pegatina, Zoo, Arco i els xilens Pacuala Ilabaca són les primeres formacions confirmades per al cartell del festival Clownia 2017, que se celebrarà del 22 al 24 de juny a Sant Joan de les Abadesses (Ripollès). Manel sortirà del seu territori habitual per presentar les cançons del seu darrer disc, ´Jo competeixo´. De la seva banda, La Pegatina durà al cor del Ripollès el seu directe internacional. Zoo aprofitarà l´actuació per presentar les cançons del seu nou disc. També actuarà Arco, excantant d'El Puchero del Hortelano, que ha començat carrera en solitari amb ´Uno´. Finalment, la cantautora xilena Pascuala Ilabaca durà al Clownia una de les propostes més actuals del país sud-americà.