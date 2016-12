S'estrena una exposició sobre els refugiats al passeig Pere III de Manresa

Que la ciutadania vegi a les persones refugiades com víctimes d'un drama internacional i no com una amenaça. Amb aquest objectiu s'ha creat l'exposició titulada «Podries ser tu» ubicada al passeig Pere III al costat de Crist Rei a Manresa.

L'exhibició pretén visibilitzar la vida dels refugiats amb les seves preocupacions i il·lusions, amb la voluntat de «sensibilitzar la major part de la població» i que «empatitzin cap aquest col·lectiu», segons ha destacat la regidora d'Acció Social i Cooperació, Àngels Santolaria.

A «Podries ser tu» hi apareixen fotografies d'un refugiat i un català que responen un seguit de preguntes. D'aquesta manera el visitant pot observar les semblances i suposa «un crit al diàleg i al coneixement mutu entre totes les persones», ha indicat Santolaria.

La mostra s'emmarca per commemorar el Dia Internacional dels Drets Humans i es podrà veure en altres indrets de la ciutat.

«Un pou sense sostre»

Marc Vilaplana és membre de 'Sabates per Lesbos'. Va veure en primera persona les condicions de vida dels refugiats. Va gestionar una campanya que va comptar amb l'ajuda de particulars i empreses manresanes en el recapte de roba d'abric i diners per assistir als refugiats. «Qualsevol demanda és constant. És un pou sense sostre. Hi ha més ganes de la gent d'ajudar que de voluntat de les grans institucions».