Andrea Motis tanca a ritme de jazz el primer mercat d'Abadal

El primer Abadal Christmas Market que es va organitzar dissabte al Celler Abadal, a Santa Maria d'Horta d'Avinyó, va rebre més de 1200 visitants, una xifra que els organitzadors han valorat com a "un bon èxit" i la cloenda va tenir un punt i final únic amb un concert de la jove Andre Motis a l'interior de la cava, entre les grans botes de fusta que ofereixen una molt bona sonoritat. El merca va obrir portes dissabte amb un ambient molt gastronòmic, amb diferents parades d'alimentació, amb cuina al moment i amb venda de vi del celler. Però per sorpresa dels mateixos organitzadors, una de les activitats que va tenir més èxit va ser les visites que es van organitzar per recorrer el celler i visitar el celler històric de la casa.

Durant tota la jornada, petits i grans van gaudir de les diferents activitats preparades pel Mercat. "Hem volgut fer una gran festa per a winelovers i amants de la gastronomia" van explicar els responsables del celler Abadal. Així, un dels actes destacats del matí va ser el tast de vins de Josep Pelegrín, millor sommelier d´Espanya 2016, que va maridar els vins d´Abadal amb una selecció gourmet del xocolater de Castellbell, Enric Rovira. La veu d´Andrea Motis, i el bon fer de Joan Chamorro, contrabaix i saxo, i Josep Traver, guitarres, va omplir de música el celler a partir de quarts de 9 de la nit. Va ser un final a ritme de jazz, amb alguna picada d'ullet a la música nadalenca, amb molt d'accent portugués seguint el repertori actual de la brillant Motis. El concert va acabar amb llargs aplaudiments i el public d'empeus.

L'organització de la fira i el concert ha quedat gratament sorpresa de l'èxit d'aquesta primera edició del Market de Nadal i ha explicat a Regió7 que ja compten tornar a repetir l'experiències en els dies previs a les festa nadalenques del 2017.