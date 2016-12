Cardona exhibeix la seva identitat musical recuperant les seves melodies tradicionals

Passaven pocs minuts de dos quarts d'una del migdia i ahir, al teatre Els Catòlics de Cardona, s'hi respirava l'ambient de les grans ocasions. La platea era plena a vessar i mentre els últims cardonins acabaven d'entrar i d'asseure's, els que ja hi eren aprofitaven per saludar coneguts. D'altres, situats a les primeres files, ja frissaven: «hauríem d'anar començant, que se'ns covarà l'arròs».

El motiu? La presentació oficial d'un projecte que s'ha fet esperar, i molt. Es tracta del llibre-CD que, durant els últims sis anys, ha enregistrat, documentat i contextualitzat les músiques populars de la vila, lligades a les tradicions que s'hi celebren durant tot l'any, de la mà de la Banda de Música de Cardona i la musicòloga Cèlia Vendrell. El procés, que va començar el febrer de l'any 2011, ha estat llarg i costós per l'envergadura creixent que prenia amb el pas dels mesos. Potser per això la presentadora de l'acte va decidir començar ahir amb un anunci de balcó: «cardonins, cardonines, forasters, representants de l'Ajuntament... ja el tenim aquí!».

La presentació va estar plena de discursos i agraïments a les persones i entitats que han fet possible el treball, i també va comptar amb un parell de pinzellades musicals que van fer-se curtes, interpretades pel jove i nombrós planter d'integrants de la banda. El primer a parlar, Narcís Mellado –president de l'Associació Cultural Banda de Cardona, entitat impulsora–, va assegurar que la idea ve de lluny. «Des dels inicis de l'orquestra ho teníem al cap. Hem partit d'un document de l'any 1986, que ja existia, i l'hem actualitzat. Des d'un punt de vista musical, hem inclòs el ball de gegants, les músiques del ball de bastons, les de la processó de la Mare de Deú del Patrocini, la marxa de Reis o les noves melodies de l'àliga, però aquest llibre-CD és el recull de l'esforç de tots els cardonins», va assegurar.

Músics, protagonistes indirectes

Tot i que van tocar poc -van interpretar només el vals de la Fira i, en acabar l'acte, la coneguda marxa de Reis-, els músics van tenir força protagonisme. Xavier Ventosa, director de la banda, va voler fer un homenatge a la dedicació dels joves que actualment en formen part: «que en el segle XXI, on el que domina és prémer un botó per descarregar-se música, hi hagi nois, noies i famílies que apostin per tocar a la banda, no només és miraculós; també és revolucionari». Hi va haver, a més, un record per totes les generacions passades que han format part del conjunt, àmpliament reconegut arreu. Menció especial es van endur alguns dels primers músics que hi tocaven, que eren presents al teatre, i als quals se'ls va fer entrega del llibre-CD des de l'escenari, enmig de llargs aplaudiments.

Les dues autores del llibre, Èrica Escudero i Cèlia Vendrell, també van ser reconegudes per la seva tasca. La musicòloga va destacar que per a ella havia sigut un «goig» contribuir en fer recerca sobre els motius pels quals aquestes melodies han arribat a dia d'avui amb tanta força, i va assegurar que «tant important és el músic que les va compondre com totes les generacions que les han interpretat i les persones que se les senten seves». Per la seva banda, l'alcalde de la vila, Ferran Estruch, va subratllar la força de la Banda de Cardona com una estructura de poble molt important. «Cardona no s'entén sense la música».

Passat, present i futur

Malgrat que les melodies tradicionals evoquen a les arrels i al passat, els cardonins també van reivindicar el seu patrimoni musical amb els ulls posats al present i sobretot al futur. «Aquest llibre-CD -amb 23 melodies i gairebé 400 pàgines, plenes de fotografies- parla del que som, del que fem i del que ens fa sentir cardonins», deia Xavier Ventosa, emocionat. «Espero que no l'haguem de mirar mai amb nostàlgia, i que aquestes melodies segueixin formant part de la nostra identitat al llarg dels anys», va afegir en el transcurs d'una vetllada reeixida que va convocar nombrosos assistents.

Els qui ahir van voler adquirir el llibre i el disc compacte van tenir l'ocasió de fer-ho abans que la resta. Però aquest exhaustiu treball ja es pot adquirir a partir d'avui en les llibreries de la localitat ducal. El preu del conjunt dels dos formats és de 27 euros. El patrimoni immaterial de la vila salina s'enriqueix notablement gràcies a un projecte que té la virtut de les iniciatives col·lectives.