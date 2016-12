Els ingressos dels editors de llibres creixen per tercer any consecutiu

El segon semestre d'aquest any ha estat molt millor que el primer semestre gràcies a les vendes dels llibres de text, que s'han registrat pel canvi en el sistema educatiu, i les novetats editorials que han arribat a les llibreries, segons ha explicat Patrici Tixis, president del Gremi d'Editors de Catalunya.

Tixis ha explicat que aquesta any la facturació podria superar el 2% els 2.257 milions d'euros en el conjunt espanyol, cosa que suposarà tancar un exercici en positiu per tercer any consecutiu.

Tixis ha demanat una intervenció de les administracions per frenar ''la sagnia'' que suposa la pirateria que el 2015 va registrar 390 milions de descàrregues il·legals, el 16% més que el 2014 i amb unes pèrdues de 200 milions d'euros per al sector.