El Pessebre Monumental porta Castellbell al Casino de Manresa

El pas del Llobregat per la localitat bagenca és el motiu argumental de la iniciativa del Grup Pessebrístic

El Pessebre Monumental torna un any més a l'Espai 7. L'acte inaugural de dissabte a la tarda va deixar petita la segona sala d'exposicions del Centre Cultural el Casino de Manresa, ocupada per 23 diorames nadalencs d'aficionats d'arreu de la comarca i pel gran pessebre que cada any munta el Grup Pessebrístic Manresa.

La principal novetat d'enguany és la reproducció en el gran pessebre del conjunt arquitectònic i paisatgístic que forma l'entorn del riu Llobregat al seu pas per Castellbell i el Vilar. La mostra es pot visitar fins al 8 de gener, amb entrada gratuïta. Els horaris són de dimarts a divendres, de 18 a 21 h. Els dies 24 i 31 de desembre, es podrà visitar d'11 a 14 h i de 18 a 20 h; i el 8 de gener estarà obert d'11 a 14 h i de 18 a 21 h.