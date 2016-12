Guàrdia reivindica els mestres en la presentació del seu llibre

La presentació del llibre Records de mestres, de Maria Dolors Guàrdia, va omplir dissabte la sala d'actes de l'ajuntament de Solsona, amb una nombrosa presència de bona part de les professores que expliquen les seves vivències en el volum publicat pel segell berguedà Edicions de l'Albí. Una norantena d'assistents van participar en la trobada, durant la qual es va reivindicar la feina dels docents.



Records de mestres desplega l'experiència escolar, tant en l'etapa d'alumnes com en la de professors, de divuit dones i dos homes, un ventall que engloba des dels temps de la República fins a la democràcia passant per la llarga nit de la dictadura. Guàrdia, columnista de Regió7, va trencar una llança en favor de l'ofici docent, «que no sempre ha estat prou reconegut i que té molt mèrit».



L'autora també va apuntar que «els bons mestres del Solsonès són com els bons mestres d'arreu, i en aquestes biografies hi podem trobar un repàs per la docència i el magisteri amb el que qualsevol mestre es pot sentir identificat i hi pot reviure records personals». La vetllada va tenir moments molt emotius, un dels quals el va protagonitzar l'editor Jaume Huch quan va assegurar aquest llibre «fa ciutat, comarca i país».