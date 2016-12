Ignasi Corrons inaugura la mostra a la Galeria d´Art en un acte concorregut

Un centenar de persones van gaudir divendres al vespre de l'obra pictòrica d'Ignasi Corrons en l'acte d'inauguració de l'exposició Atmosferes i silencis, que fins al 5 de gener acull la Galeria d'Art de Manresa. La mostra es pot visitar cada dia, de dilluns a dissabte, de 10 a 13 h i de 17 a 20 h, excepte els dimecres a la tarda.



L'obra de Corrons es caracteritza per una forta personalitat en la que destaca la intensitat cromàtica. En la mostra que proposa la Galeria d'Art es pot apreciar l'interès de l'artista per la figura humana, tant en la composició dels rostres com en l'estudi de l'anatomia i els vestuaris. La vetllada va comptar amb una nodrida presència de públic, entre els quals no hi van faltar altres reconeguts pintors de la ciutat com Joaquim Falcó i Jaume Casacuberta.



Per la seva part, l'alcalde Valentí Junyent va destacar la importància de la iniciativa privada com a motor d'activitat cultural. La principal autoritat municipal va encoratjar la família Fornells-Uró a persistir en la iniciativa d'apropar l'art a la societat.