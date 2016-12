Carrie Fisher, la princesa Leia de 'Star Wars', en estat crític després de patir un infart

L'actriu Carrie Fisher, famosa per haver interpretat a la princesa Leia en la trilogia original de ´La guerra de les galàxies´, ha sofert una aturada cardíaca quan viatjava amb avió entre les ciutats de Londres i Los Angeles.



L'infart li ha sobrevingut a l'actriu de 60 anys deu minuts abans d'aterrar en la seva destinació, per la qual cosa pel que sembla, segons informa el mitjà nord-americà ´TMZ´, el personal a bord ha hagut de practicar-li tècniques de reanimació.



Al moment en què l'aeronau a pres terra, poc després del migdia (hora local), els serveis sanitaris han traslladat a Fisher a un centre hospitalari. El diari ´Los Angeles Times´ informa que l'estat de salut de la intèrpret és crític.



Una passatgera del mateix vol, l'actriu Anna Akana, ha publicat en xarxes socials un missatge confirmant la notícia.





Don't know how else to process this but Carrie Fisher stopped breathing on the flight home. Hope she's gonna be OK ??