Tràfec Teatre manté la bona ratxa amb «Assaig T4», finalista del Premi BBVA

Assaig T4, de la berguedana Tràfec Teatre, és una de les sis obres finalistes del Premi BBVA de Teatre 2017, que té com a objectiu donar suport a la creació teatral i incentivar l'ofici teatral. Els berguedans ja van ser premiats amb aquesta obra a la Mostra de Teatre de Barcelona. El jurat ha seleccionat, també, Cúbit, de la companyia La Ruta 40; Requiem for Evita, de La Companyia Local; L'Empestat, de l'AssociacióArtística Indi Gest; All In, d'Atresbandes i Les dones sàvies, d'El Maldà. Aquests sis espectacles seran representats en diversos teatres de Catalunya entre el darrer dissabte de març i tot el mes d'abril. Tràfec Teatre obrirà la ronda, el dissabte 25 de març, a l'Espai Ter Torroella.

El millor espectacle teatral serà guardonat amb una gira catalana valorada en 20.000 euros. L'obra guanyadora es programarà al festival de teatre Temporada Alta de Girona i Salt, i a diversos equipaments culturals d'arreu de Catalunya. L'espectacle guanyador es farà públic el mes de maig en la gala final que tindrà lloc a L'Atlàntida de Vic.