Més de 4.000 espectadors hauran vist en cinc anys «El meu primer Nadal»

El tió, els Reis d´Orient, les nadales, el pessebre, l´arbre... No hi faltarà res. El meu primer Nadal al Kursaal, un espectacle del Servei Educatiu del teatre, arriba avui per cinquè any consecutiu a la Sala Petita i ho fa amb rècord de funcions, un total de nou; divendres s´hi va afegir la darrera després d´exhaurir-ne sis i de tenir la setena i la vuitena gairebé esgotades. Al llarg d´aquests cinc anys, i sumant-hi el públic d´aquest Nadal, més de 4.000 espectadors hauran vist alguna de les 35 funcions d´un muntatge que té com a protagonistes el Jan i la Júlia, dos germans que van néixer el maig del 2011 a El meu primer Kursaal, pensat per als espectadors més petits, i que, des de llavors, no han deixat d´estrenar espectacles.

El primer èxit del Jan i la Júlia s´ha anat eixamplant, i per als més petits, les seves aventures nadalenques s´estan convertint «en una tradició familiar d´aquestes festes. Molts pares repeteixen amb la quitxalla, que ja coneixen els personatges i els agrada retrobar-los», explica Cristina Gonzàlez, responsable del Servei Educatiu del Kursaal i autora del guió. Per a Gonzàlez, el fet que els dos protagonistes siguin «molt reals i propers, dos germans, fa que els petits s´hi identifiquin». Ajuda a l´excel·lent acollida que sigui «un espectacle en petit format i molt participatiu», com quan el Jan i la Júlia demanen ajut per decorar l´arbre de Nadal. Els dos germans són els protagonistes, també, de La llegenda de Sant Jordi, pensat per a les escoles, i de dos espectacles en anglès coproduïts amb Kids &Us, Jan i Júlia: benvinguda nanny! (2013) i Jan i Júlia: let´s go camping (2015), que han girat per l´estat.