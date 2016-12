El Concert de Reis del Rotary permetrà avançar en el projecte d'#invulnerables

El Concert de Reis que anualment organitza el Rotary Club de Manresa-Bages permetrà recaptar fons per al projecte #invulnerablesodontòlegs que, en poc temps ja atén 50 famílies i 120 nens i nenes sense recursos. El treball en xarxa amb les institucions públiques i sanitàries implantades a la comarca fa possible que, a banda de l´atenció bucal bàsica, es formi i sensibilitzi les famílies per aconseguir una bona higiene dental i uns hàbits saludables.



Un dels reptes importants que afrontarà aquest projecte serà l´atenció a tres infants, amb problemes greus a la boca, i que necessiten intervencions complexes en centres especialitzats de Barcelona. Actualment, a Manresa, formen part d´aquesta iniciativa els següents centres: Clínica Dental Sílvia Suñol, Clínica Dental Rosa Evangelio, Sitges Clínica Dental i Dental Manresa. A partir del mes de gener s´incorporarà Clínica Dentral SiDent. La selecció de les famílies beneficiàries del servei d´odontologia va a càrrec dels serveis socials o bé d´entitats del tercer sector.

El projecte #invulnerablesodontòlegs, que ha començat a Manresa, s´estendrà a moltes altres ciutats de Catalunya, la primera de les quals serà Tortosa.



La presentació del Concert i del programa #invulnerablesodontòlegs s´ha fet aquest migdia i ha anat a càrrec de David Augé, president del Rotary Club de Manresa-Bages; Sor Lucía Caram, impulsora del projecte #invulnerables i David-Joan Torra, responsable de Comunicació del Rotary. Aquesta entitat ha estat la guanyadora de la 15a edició del Premi Simeó Selga, dotat amb 6.000 euros.



El Concert de Reis del Rotary Club de Manresa-Bages tindrà lloc el dia 8 de gener a les 6 de la tarda al Teatre Kursaal de Manresa. Com en d´altres edicions, el concert anirà a càrrec de l´Orquestra Simfònica Sant Cugat, sota la direcció de Josep Ferré i amb la participació del tenor Josep Fadó, que presentarà una proposta típica d´aquestes dates amb obertures, marxes, polques i valsos de la Família Strauss i d´altres compositors. També intervindran els cors infantil i juvenil de l´Orfeó Manresà.

Les entrades per al concert es poden adquirir, per 22 euros, a les taquilles del Teatre Kursaal, per telèfon al 93 872 36 36 o mitjançant la pàgina web www.kursaal.cat.



Anualment el Premi Simeó Selga reconeix accions que porten a terme entitats de caràcter social de Manresa i comarca. L´any passat el reconeixement va ser per a Ampans.