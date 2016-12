La nova temporada d´Imagina´t arrencarà el 14 de gener amb l´espectacle ´Núvol amb Nadons´

La programació de la nova temporada d´Imagina´t per a públic familiar ja és a punt. L´entitat, que el 26 d´octubre del 2017 celebrarà els seus 40 anys, ha programat per la temporada de gener a juny 7 espectacles adreçats als més petits de la casa.

Encetarà la programació d´Imagina´t l´espectacle pensat per a infants de 0 a 3 anys ´Núvols amb nadons´, que es podrà veure en tres funcions a la Sala Petita del Kursaal el dissabte 14 de gener (12h, 17:30h i 18:30h). La companyia Estaquirot Teatre portarà el 22 de gener a l´Espai de la Plana de l´Om l´espectacle ´La Caputxeta´, una nova versió amb titelles del clàssic de la Caputxeta vermella. El 28 de gener la companyia ´Periferia teatro´ serà a l´Espai de la Plana de l´Om amb l´espectacle de titelles ´Vola Ploma´, guanyador al premi TITIRIJAI al millor espectacle del Festival Internacional de Titelles de Tolosa. El 4 de març el Teatre Conservatori acollirà el muntatge ´Les Supertietes´ de la Cia. Les Bianchis, basat en ´Contes infantils contra tot pronòstic´ d´Empar Moliner i interpretat per Queralt Casasayas, Bàrbara Roig i la manresana Magda Puig. El 18 de març continuarà la programació a l´Espai de la Plana de l´Om amb l´espectacle de titelles ´Cuac!´ de la companyia Txo Titelles. L´1 d´abril serà el torn de ´Mobilus´, que es podrà veure al Teatre Conservatori de la mà de la companyia Addaura Dansa en un muntatge que s´inspira en l´obra de l´artista plàstic americà Alexander Calder. Tancarà la programació d´Imagina´t l´espectacle de Pep López ´Per terra de dracs´, una aproximació a diferents cultures, a través de diversos estils musicals com el jazz, el swing, el funk o la cançó d´autor i que es podrà veure el 22 d´abril a l´Espai Plana de l´Om.

Les entrades dels espectacles d´Imagina´t costen 8 euros (6 amb el carnet d´Imagina´t i el Galliner) i ja es poden comprar a les taquilles del teatre Kursaal, per telèfon (938723636) i Internet (www.kursaal.cat), i una hora abans de la representació al mateix espai de la funció.

Més de 3.500 espectadors el 2016

En els últims anys el nombre d´espectadors de la programació per a públic familiar organitzada per d´Imagina´t no ha fet més que créixer, assolint més de 3.500 espectadors aquest 2016.

La programació de teatre infantil d´aquest proper any 2017, estarà vinculada a la celebració del 40è aniversari d´Imagina´t,, que va començar com a Rialles i que des de fa 20 anys està vinculada a la Fundació Xarxa d´espectacles infantils i juvenils de Catalunya.

Dins de la celebració dels quaranta anys d´Imagina´t el cap de setmana del 27 i 28 de maig companyies de teatre infantil de Manresa i comarca actuaran a Manresa, coincidint amb la trobada anual de la Fundació Xarxa d´espectacles que tindrà lloc a la ciutat.