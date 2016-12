Aquest àlbum parla de la diferència d'una manera dinàmica i divertida. La nostra protagonista és un petit ase femella, o somera, espontània, natural i moguda. Quan algú la confon amb un nen, ella crida ben fort: «Sóc una nena!». A la història fa accions que molts personatges atribueixen als nens, i això ens genera la reflexió de per què passa això.

Trobem arquetips com ara que els nens són sorollosos, s'embruten, van de pressa amb el patinet, guanyen curses, etc. Se'n desprèn que les nenes no poden fer aquestes coses (si és que volen). Però parlar només de gènere seria un error; el text parla de llibertat, d'autoestima, i d'identitat personal sigui quin sigui el gènere.

La il·lustració és d'allò més fresca, colorista i espontània, exponent de la manera de fer de l'autora en altres àlbums. El fons blanc genera l'atemporalitat necessària per centrar-nos en què passa i no en quin temps o lloc passa.

El ritme és ràpid, construït a partir de la repetició: la nena fa l'acció, rep un comentari d'algú i respon: "Sóc una nena!". La situació dels elements també ens fa avançar i llegir ràpidament, així com la tipografia, que forma part de la il·lustració quan té el traç fet a mà.

A vegades, la composició queda atapeïda de tants elements diferents que s'hi encabeixen, però és una marca de la casa de la il·lustradora que genera un ritme vertiginós i la sensació que passen moltes coses en un moment.

Ismail és una autora irlandesa de mare de Hong Kong i pare de Sud-àfrica. Formada a la Gran Bretanya, és un bon exponent del treball de l'aquarel·la, de tanta tradició a les Illes, i de la seva fascinant barreja de cultures.