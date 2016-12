'La propera pell' d'Isaki Lacuesta i Isa Campo, gran favorita als Premis Gaudí

El thriller dramàtic 'La propera pell', dels cineastes catalans Isaki Lacuesta i Isa Campo, parteix com a favorita als IX Premis Gaudí amb 14 nominacions, entre les quals diverses categories principals com millor pel·lícula, millor direcció, millor guió, millor protagonista masculí (Àlex Monner) i millor protagonista femenina (Emma Suárez). La segueixen els films '100 metros', de Marcel Barrena, i 'Un monstre em ve a veure (A Monster Calls)', de Juan Antonio Bayona, ambdues amb 11 nominacions a la butxaca. 'El rei borni', escrita i dirigida per Marc Crehuet, ha aconseguit 8 nominacions, mentre que 'La mort de Lluís XIV', d'Albert Serra, n'ha esgarrapat 7. 'El rei borni', 'La propera pell', 'Les amigues de l'Àgata' i 'Tots els camins de Déu' són els quatre films que optaran al Gaudí a la millor pel·lícula. En total, hi ha fins a 32 produccions nominades als IX Premis Gaudí, que es lliuraran el proper 29 de gener del 2017.

TRAILER DE LA PROPERA PELL

Les nominacions als IX Premis Gaudí s'han donat a conèixer aquest dijous en una lectura pública a l'Auditori de La Pedrera. 32 produccions de les 74 inscrites enguany han estat nominades en alguna de les 22 categories dels premis de l'Acadèmia del Cinema Català. Isona Passola, presidenta de l'Acadèmia, i Xavier Bas, sotsdirector de la Fundació Catalunya-La Pedrera, han introduït l'acte, i els actors Miranda Gas i Francesc Orella han estat els encarregats d'obrir els sobres i llegir els finalistes als premis del cinema català. Durant l'acte, Orella ha recordat l'actor Santi Ibáñez, que ha mort aquest dijous a la matinada com a conseqüència d'un càncer de pulmó.

Crida als acadèmics perquè no votin els "amics"

Durant l'acte, Isona Passola ha demanat als acadèmics que han estat cridats a emetre el seu veredicte a la segona volta de votacions, que votin "per la qualitat de les pel·lícules, no pels amics". "Hem de fer un esforç per votar les que de veritat són bones. Ja ho sabem que hi ha lobbys però anem a fer que el cine català que guanya els Gaudí sigui el millor", ha reflexionat en veu alta la presidenta de l'acadèmia. Passola ha assegurat que aquest és un any "de bona collita" pel cinema català i ha afirmat que "l'any que ve serà millor perquè la taxa ja està funcionant".

'Cerca de tu casa', 'The Chosen', 'Callback' i 'Toro', amb opcions

A rebuf de les cinc principals candidates, amb 4 nominacions competirà 'Cerca de tu casa', amb 3 'The Chosen (El elegido)' i amb 2 'Callback' i 'Toro'. Arriben a la segona volta de votacions optant a guanyar en una de les categories dels premis 23 produccions més: els llargmetratges 'Les amigues de l'Àgata', 'Tots els camins de Déu' i 'Contratiempo'; els documentals 'Alcaldessa', 'Bigas x Bigas', 'Priorat i Sexe', 'maraques i chihuahues'; la pel·lícula d'animació 'Ozzy'; les pel·lícules amb participació de talent català 'El hombre de las mil caras', 'Gernika' i 'Tarde para la ira'; els curtmetratges 'En la azotea', 'Graffiti', 'Tiger' i 'Timecode'; les pel·lícules per a televisió 'Ebre, del bressol a la batalla', 'Fassman, l'increïble Home Radar', 'La Xirgu' i 'Laia'; les pel·lícules europees 'Elle', 'Mustang', 'Saul fia (El fill de Saül)' i 'The Lobster (Llagosta)'.

Albert Serra i el tàndem Lacuesta-Campos, nominats a la millor direcció

Les nominades al Gaudí a millor pel·lícula en llengua no catalana són '100 metros', escrita i dirigida per Marcel Barrena; 'A Monster Calls (Un monstre em ve a veure), dirigida per Juan Antonio Bayona; 'Callback', dirigida per Carles Torras; i 'La mort de Louis XIV (La mort de Lluís XIV)', dirigida pel gironí Albert Serra. El mateix Albert Serra per 'La mort de Louis XIV (La mort de Lluís XIV)'; Isaki Lacuesta i Isa Campo per 'La propera pell'; Juan Antonio Bayona per 'A Monster Calls (Un monstre em ve a veure)' i Marc Crehuet per 'El rei borni' estan nominats en la categoria de millor direcció. Les nominades en la categoria de millor protagonista femenina són Betsy Túrnez i Ruth Llopis per 'El rei borni'; Emma Suárez per 'La propera pell' i Sílvia Pérez Cruz per 'Cerca de tu casa'.

Els nominats a millor protagonista masculí són Alain Hernández per 'El rei borni'; Àlex Monner per 'La propera pell'; Eduard Fernández per 'El hombre de las mil caras' i Miki Esparbé per 'El rei borni'. Els nominats a millor guió són Carles Torras, Martín Bacigalupo per 'Callback'; Isa Campo, Isaki Lacuesta i Fran Araújo per 'La propera pell'; Marc Crehuet per 'El rei borni' i Marcel Barrena per '100 metros'.

Gaudí d'Honor a Josep Maria Pou

La segona volta de votacions començarà el pròxim dimarts, 3 de gener, i els guardons es lliuraran el diumenge 29 de gener a l'Auditori Fòrum-CCIB en una gala retransmesa per Televisió de Catalunya, dirigida per Lluís Danés i presentada per l'actor Bruno Oro. En el transcurs de la gala, l'actor Josep Maria Pou rebrà el Premi Gaudí d'Honor-Miquel Porter per la seva trajectòria.