Anna Camps passa la batuta de l´Orfeó Nova Solsona a Joan Boix

La pedagoga i directora musical Anna Camps ha dit adéu en un emotiu comiat a 31 anys de trajectòria dirigint la coral de l´Orfeó Nova Solsona. Després de més de tres dècades, el tradicional i concorregut concert de Nadal, a la catedral de Solsona, ha estat l´últim que ha ofert com a directora de la coral. El president de l´Orfeó, Ignasi Farràs, n´ha destacat, sobretot, la implicació i l´esforç. El relleu l´agafa el solsoní d´adopció Joan Boix, de 27 anys.

El treball d´Anna Camps, explica Ignasi Farràs, ha portat l´Orfeó a ser un dels puntals musicals del Solsonès, amb col·laboracions amb destacades formacions, com l´Orquestra Simfònica del Vallès, l´Orquestra Simfònica Julià Carbonell de les Terres de Lleida o la Camerata de Sant Cugat. L´entitat es manté fortament lligada al teixit associatiu de Solsona, més enllà de la qüestió estrictament musical.

Camps va començar els seus estudis musicals a l´edat de 7 anys amb mossèn Antoni Muntada, a Solsona. Més tard, va ingressar al Conservatori de Terrassa. Entre d´altres, ha dirigit la coral Jove i l´Escolania del Claustre. Directora de l´escola municipal de música de Cardona, també ha format part de l´equip tècnic de la Federació Catalana d´Entitats Corals (FCEC) a les terres de Lleida. Amb ella, l´Orfeó ha ofert sempre un repertori que abraça peces de diferents estils i èpoques. «Li estem molt agraïts, i ara que ha decidit passar el relleu a algú nou, l´hi hem volgut fer saber», detalla Farràs. És per això que, al concert de Nadal, explica el president de l´Orfeó, els parlaments finals van voler expressar la gratitud a Camps en reconeixement de la seva tasca. El concert va oferir un repertori pensat per mostrar el bagatge acumulat tots aquests anys per la formació solsonina.

El seu president, però, avança que la intenció és que hi hagi un concert especial el febrer o el març que estigui dedicat expressament a qui ha estat al capdavant de la direcció de l´Orfeó durant tres dècades: «encara no hi ha res decidit, però la voluntat de dedicar-li un concert hi és».

Qui agafa el relleu d´Anna Camps és Joan Boix, solsoní nascut a Barcelona el 1989, que emprèn el repte de dirigir l´Orfeó Nova Solsona «amb il·lusió i respecte», explicava a aquest diari. Boix ha estudiar Dret, i ha format part de diferents projectes culturals i musicals. Vinculat a diverses entitats solsonines, com l´Agrupació de Geganters de Solsona, Lacetània Teatre o el mateix Orfeó, és pianista, cantaire i ha fet estudis de direcció. Un dels seus treballs més recents ha estat la direcció musical d´El Llibre dels Mormons, una aplaudida producció de Lacetània Teatre.