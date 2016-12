Les novetats literàries més esperades del 2017

Les últimes creacions de Javier Cercas, Enrique Vila-Matas, James Ellroy, el Nobel J.M. Coetzee, Ian McEwan, Dennis Lehane i John Banville, així com el centenari de la poeta Gloria Fuertes, destaquen en les novetats editorials que arribaran en el primer trimestre del 2017.

Una novetat esperada és 'El monarca de les ombres' (LRH), de Cercas, la història de Manuel Mena, heroi oficial de la seva família, que va morir a la batalla de l'Ebre; de la mateixa manera les noves obres de Luis Mateo Díez, 'Vicissituds' (Alfaguara), i de Vila-Matas, la detectivesca 'Mac i el seu contratemps' (Seix Barral).

En les lletres espanyoles apareixeran 'Dret natural' (Seix), de Martínez de Pisón; 'No hi ha amor en la mort' (Destino), de Martín Garzo; i 'La vida negociable' (Tusquets), de Luis Landero.

També s'editaran 'Quan apareixen els homes' (Lumen), de Marian Izaguirre; i 'Els presoners del paradís' (Galàxia), de Xavier Güell.

De Llatinoamèrica arriben 'El salvatge', de Guillermo Arriaga; i 'La meva núvia preferida va ser un buldog francès', de Legna Rodríguez (Alfaguara).

Literatura mundial

Del panorama internacional destaquen J. M. Coetzee, guanyador del Premi Nobel de Literatura el 2003, amb 'Els dies de Jesús a l'escola', i James Ellroy amb 'El gran desert', totes dues a LRH; així com Ian McEwan amb 'Closca de nou', Jean Echenoz amb 'Enviada especial', i Yasmina Reza amb 'Babilònia', totes a Anagrama.

Altres obres que apareixeran són 'Cançó dolça' (Cabaret Voltaire), de Leila Slimani, Goncourt 2016; 'Cafè amarg' (Tusquets), de Simonetta Agnello Hornby; 'L'amor que et mereixes' (Duomo), de Daria Bignardi; 'Iugoslàvia. La meva terra '(Asteroide), de Goran Vojnovi?; 'Malson' (Maeva), de Hans Fallada; i 'Una llibreria a Berlín' (Seix), de Françoise Frenkel.

'Perdó' (Nòrdica), d'Isa Hegazi Hoyer; 'El pintor que vivia sota l'aigüera' (Raig Verd), d'Afonso Creu; 'El retorn' (Salamandra), de Hisham Matar; i 'Les plomes' (Navona), de Salim Barakat, són altres novetats internacionals per 2017.

'Conclave' (Grijalbo), de Robert Harris; 'La vídua negra' (HarperCollins), de Daniel Silva; 'Tres vegades tu' (Planeta), de Federico Moccia; 'El que et diré quan et torni a veure' (Grijalbo), d'Albert Espinosa; 'La parella del costat' (Suma), de Shari Lapena, 'Escarlata, si us plau' (L'Esfera), de Katherine Pancol; i 'L'origen del mal' (Stella Maris), de José Carlos Somoza; representaran al best-seller.

La collita negra comptarà amb autors com Dennis Lehane amb 'Aquest món desaparegut' (Salamandra); Benjamin Black -John Banville- amb 'Les ombres de Quirke' (Alfaguara); Michael Connelly amb 'L'habitació en flames' (ADN); Jo Nesbø amb 'La set' (Roja & Negra); Petros Màrkaris amb 'Offshore' (Tusquets); i Camilleri amb 'No em toquis' (Destino), i 'Un niu d'escurçons' (Salamandra).

No faltaran novetats de 'dames negres' com Donna Leon, amb 'Restes mortals'; Mary Higgins Clark amb 'Llegat mortal' (Plaça); Anne Perry amb 'Un misteri a Toledo' (B), Anne Holt amb 'Més enllà de la veritat' (Roja & Negra), o Sophie Hannah amb 'Mentides que maten' (Roca).

Sense deixar el gènere, s'editaran 'Recursos inhumans' (Alfaguara), de Pierre Lemaitre; 'La mare no diu la veritat' (Debolsillo), de Michel Bussi; 'Mentides' (Reservoir), de Yrsa Sigurdardóttir; 'L'hora de l'aranya' (Duomo), de James Patterson; 'Betty' (RBA), de Arnaldur Indridason; o 'Morts prescindibles' (Planeta), de Michael Hjorth i Hans Rosenfeldt.

També: 'L'imperi dels lleons' (Alrevés), de Sebastià Bennasar; 'L'informe Casabona' (Destino), de Sergio Vila-Sanjuán; i 'Et veuré sota el gel' (Roca), de Robert Bryndza.

En novel·la històrica s'editaran 'Estats Units del Japó' (B / Nova), de Peter Tieryas; 'Gengis Khan' (B), de José Frèches; 'Cham'án' (Minotaure), de Kim Stanley Robinson; o 'Les monedes dels 24' (MR), de Juan Pedro Cosano.

El centenari del naixement de Gloria Fuertes propiciarà edicions com 'El llibre de Gloria Fuertes' (Blackie Books); 'Geografia humana i altres poemes' (Antologia poètica 1950-2005) "(Nòrdica), o 'Em creix la barba' (Reservoir).

En poesia apareixerà 'Temptativa de l'home infinit' (Càtedra), de Neruda, amb diversos inèdits; 'Poema' (Quaderns Crema), de Rafael Argullol; o 'La poesia essencial de William Carlos Williams' (Lumen).

Relats curts

Pel que fa al conte, s'editaran 'Dóna'm el teu cor' (Gatopardo), de Joyce Carol Oates; 'Diumenge' (Salamandra), d'Irène Némirovsky; 'A propòsit de les dones' (Lumen), de Natàlia Ginzburg; 'El basar de les males somnis' (Plaça), de Stephen King, 'El poltre fosc i altres contes' (Nòrdica), de Miguel Hernández.

En el centenari de Carson McCullers, Seix reeditarà el 2017 tota la seva obra; Alba publicarà 'Ciutadella' amb les notes inèdites que va deixar Saint-Exupéry en desaparèixer el 1944. Les 'Obres completes' de Valle-Inclán (Biblioteca Castro I Debolsillo), i els contes complets de Zola i Unamuno (Pàgines d'Escuma) són altres clàssics que apareixeran, igual que tres obres emblemàtiques de Lorca, amb documentació inèdita (Debolsillo).