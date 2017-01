Un concert que trenca convencions

Els concerts orquestrals de Cap d'Any solen caracteritzar-se per la repetició, any rere any, d'uns patrons convencionals i molt encotillats que perduren en els temps i que difícilment varien. No obstant això, aquesta vegada la Unió Musical del Bages va decidir fer tot el contrari: amb motiu de la celebració dels seus 20 anys, la banda va voler trencar esquemes per acomiadar l'any de l'aniversari i inaugurar un 2017 que tot just comença.

És per això que ahir a la tarda, en un teatre Kursaal ple a vessar, a les peces musicals s'hi van sumar elements poc habituals: dansa, tocs d'humor i crítiques iròniques, projeccions de vídeos i imatges en una pantalla gegant de fons, esgrima i fins i tot il·lustracions, que van complementar un repertori eclèctic i variat dividit en dues parts de 45 minuts.

El concert es va obrir amb la peça The sun will rise again, escrita per l'anglès Philip Sparke en memòria de les víctimes del terratrèmol i el tsunami del Japó l'any 2011, i va estar precedida per l'aparició dels dos presentadors que, durant tota la vetllada, van exercir de fil conductor de l'acte i van aportar el toc còmic amb monòlegs que introduïen les obres i un diàleg constant d'estira-i-arronsa entre ells.

A continuació va ser el torn de la música de fantasia de l'holandes Alex Poelman, inspirada en el conegut conte infantil Pinocchio, que va ser il·lustrat en directe a l'escenari per Neus Mondaray. El viatge va seguir amb l'Entr'Acte de Philip Sparke, amb l'obra Theatre Music, i la primera part es va tancar enmig del mar, a ritme de banda sonora, amb una versió poc habitual de Pirates del Carib, que va incloure els càntics de la seixantena de músics que omplien l'escenari i una escena de lluita d'esgrima protagonitzada pel duo de presentadors.

Segona part vienesa

A la segona part del concert el públic va poder viatjar a una festa de màscares en un saló d'un palau venecià amb una combinació de valsos, polques i marxes vieneses, totes molt rítmiques i animades. Entremig, es va poder sentir una obra molt més lenta i pausada -Elsa's procession to the cathedral, de Richard Wagner- que explica la trista història d'una núvia durant l'època medieval.