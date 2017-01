La reedició del 'Mein Kampf' de Hitler arrasa en vendes

Les vendes del 'Mein Kampf' d'Adolf Hitler s'han disparat arran de la publicació d'una edició especial comentada, per a sorpresa d'uns editors que ja han aconseguit despatxar, no sense polèmica, 85.000 exemplars en l'últim any.

Els drets de propietat intel·lectual de l'obra van expirar a finals de 2015, el que va donar peu a una reedició de l'Institut d'Història Contemporània que complementa el text de Hitler, base de la ideologia nazi, amb 3.500 anotacions d'experts.

"Les xifres de vendes ens han agafat per sorpresa", ha admès l'editora Andreas Wirsching, en declaracions a l'agència de notícies alemanya DPA. "Ningú s'ho hauria esperat", ha assegurat.

El llibre, escrit entre 1924 i 1926, es va convertir en un supervendes després de l'ascens de Hitler al 1933. Fins 1945, abans de la seva prohibició per part de les potències aliades, es van vendre al voltant de dotze milions de còpies i l'obra va ser traduïda a 18 idiomes.