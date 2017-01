L'escena manresana perd Joan Cirera, el seu actor més popular, als 74 anys d'edat

Els escenaris estan de dol. Manresa va perdre ahir al matí el seu actor més popular, Joan Cirera, als 74 anys d'edat. Conegut pel seu tarannà bonhomiós, per haver regentat un cèntric quiosc a la capital bagenca i per un amor incondicional pel teatre i la interpretació, Cirera va traspassar a l'hospital de Sant Andreu, on estava ingressat per una greu malaltia. El funeral tindrà lloc avui a les 11 del matí a la parròquia de Crist Rei.

«Era un actor totalment orgànic, portava l'ofici a la sang». Així s'expressava ahir la directora teatral Teti Canal, amb qui Cirera va compartir amistat i nombrosos projectes, com la reedició fa tres anys de Som els millors, una dramatúrgia de Lluís Calderer basada en textos d'Espriu.

Joan Cirera es va iniciar en el món de la interpretació de petit, quan feia els Pastorets que protagonitzava el seu pare, Lluís. Tal com recordava ahir la seva filla, Mireia Cirera, «ha fet d'actor tota la vida», i va citar altres moments de la seva trajectòria, com els estudis de direcció i interpretació a l'escola d'art dramàtic Adrià Gual de Barcelona i la creació del grup Art Viu, amb el qual va interpretar obres d'autors mal vistos pel règim franquista com Brecht i Txèkhov.

Una altra amiga i companya de fatigues escèniques, Anna Selga, recordava que fa un any va aparèixer a la sèrie televisiva La Riera repetint l'experiència viscuda en altres projectes com Porca misèria, El Cor de la Ciutat i Estació d'enllaç. Cirera, cofundador de la companyia Faig Teatre, va prendre part el 2006 en la posada en escena d'Aigües encantades, de Puig i Ferrater, al Teatre Nacional.

Molts manresans també van conèixer Joan Cirera com a guia. Disfressat segons ho demanés l'ocasió, tant podia endinsar els visitants en la Manresa del carrer del Balç com pels escenaris de la ciutat modernista o de la ruta de Sant Ignasi. A la Innocentada, va exhibir els seves dots com a actor i, tres vegades, com a director (Liszt evasió, 1976; Apartat 279, 1977; i Fromm, Fromm, Ximm, Pomm, 1982).