Mig miler de persones donen l´últim adéu a l´actor manresà Joan Cirera

Un llarg i emocionat aplaudiment es va escampar aquest dimecres al matí per la nau central de l'església de Crist Rei de Manresa al final del funeral que mossèn Josep Maria Masnou va oficiar en memòria de l'actor i activista cívic i cultural Joan Cirera, mort dimarts al matí als 74 anys d'edat. El comiat a l'intèrpret manresà va concitar mig miler de persones al temple de la capital bagenca, amb molts companys d'ofici entre els assistents, així com amics i coneguts, molts d'ells vinculats a entitats locals.

Joan Cirera va viure el món del teatre des de petit i es va fer popular entre els manresans tant per la feina al quiosc que regentava a la Muralla de Sant Domènec com per les seves intervencions en nombroses iniciatives culturals. En un emocionat parlament, la seva germana Rita el va definir com «un home bo» i «un català convençut i un manresà de soca-rel», mentre que Masnou el va qualificar de persona «generosa», que «sempre ho donava tot».

Durant la cerimònia es va destacar la pertinença de Cirera a l'escoltisme i l'afició per les excursions, així com el plaer que sentia per la bona tertúlia. L'escriptor Lluís Calderer, amic de Cirera i company en diversos projectes escènics, va llegir els versos de la Cançó del matí encalmat d'Espriu: «De terra endins, / un cant amb l'aire l'acompanya: / 'Et perdràs pel camí» / que no té mai tornada'». Belles paraules de comiat en una cerimònia que es va cloure de l'inusual manera esmentada a l'inici: com en una bona representació, el públic va respondre amb uns merescuts aplaudiments.