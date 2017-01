El piano de Perayre toca les darreres notes

L'església parroquial de Santa Eulàlia de Berga acollirà avui dijous, a les 12 del migdia, el funeral de Montserrat Perayre Abril, que va ser la primera directora de l'Escola Municipal de Música de Berga, creada l'any 1971, i professora de piano de centenars, potser milers, de berguedans i introductora de nous metòdes pedagògics musicals. Perayre, nascuda el 3 de febrer de l'any 1929, va morir dimarts als 87 anys. La sala de vetlles a la funerària Ferran romandrà oberta avui, de les 9 del matí a 2/4 de 12 del migdia.

Montserrat Perayre va heretar la passió per la música de la seva mare, Montserrat Abril, que era professora de solfeig i piano. Filla de Barcelona, va vincular-se a Berga perquè la seva família hi tenia un pis llogat. A ella li anava bé l'aire de la muntanya per a la salut, ja que tenia bronquitis. S'hi trobava bé i va decidir quedar-s'hi a viure. El 1955 es va casar amb el berguedà Josep Simon, amb qui va tenir tres fills: Neus -que també es dedica a la docència i l'activisme musical com ella-, Jordi i Genís.

Va començar a fer classes de piano a casa seva i va establir contacte amb pensadors berguedans de l'època i melòmans com mossèn Josep Armengou, Josep Ribera o Montserrat Ribera. Va viure en primera persona el naixement de l'Escola Municipal de Música de Berga, centre del qual va ser la primera directora. En una entrevista publicada per Regió7 el 3 d'abril del 2011, Montserrat Perayre recordava que mossèn Josep Armengou va ser l'ideòleg de la creació d'una escola de música, i li ho va proposar a l'alcalde del moment, Josep Noguera. El centre es va ubicar al primer pis de l'edifici que ocupa actualment el Casal de la Gent Gran. Va ser-ne la directora per recomanació directa de mossèn Armengou, «i em va dir que busqués una altra professora i vaig anar a trobar la Rosa Maria Cabra», recordava en l'entrevista esmentada. «Al principi només fèiem piano i solfeig». El primer any van tenir 17 alumnes. Actualment l'Escola Municipal de Música de Berga en té més de 600.

Montserrat Perayre va ser l'artífex «d'una autèntica revolució en la concepció del món pedagògic musical», explica a Regió7 Xavier Llobet, l'actual director del centre berguedà. «Ella va ser molt important per a l'escola de música perquè va iniciar el que som ara», i destaca que «va tenir una visió de la pedagogia musical molt oberta». Llobet posa l'accent en la introducció de «noves maneres d'ensenyar basades en l'educació de l'oïda, a despertar les capacitats d'una persona» més que centrar-se exclusivament a preparar un alumne perquè superi un examen. «Ella volia ensenyar d'una manera amena i divertida per fer que la gent estimés la música», segons Llobet. I és que Perayre va ser la introductora del mètode Ireneu Segarra a Berga. «Aquest sistema es basa en el fet que el nen aprengui jugant, se'ls ensenya a través de cançons, el ritme s'agafa caminant, picant de mans; tot com si fos un joc», explicava Perayre a Regió7. La introducció d'aquest sistema pedagògic va ser el detonant d'una escissió a l'escola municipal, que va acabar amb la marxa de Montserrat Perayre i d'altres professors, que van crear un centre privat d'ensenyaments musicals, L'Espill. L'any 2005, es va produir la integració de totes dues escoles.

En l'entrevista que Regió7 va publicar el 3 d'abril del 2011, va dir que quan no hi fos volia que la recordessin «com una dona que ha viscut la música amb il·lusió».