La 60a Innocentada s´enriqueix amb música en directe i els 50 cantants de la coral Escriny

S'imaginen com seria escoltar obres barroques com Les quatre estacions, de Vivaldi; Tocata i fuga, de Bach o L'alel·luia d'El Messies, de Händel a ritme de rock? Doncs potser no cal que s'ho imaginin gaire perquè serà el que oferirà la 60a edició de la Innocentada de Manresa, que recupera Barroc Shop (per motius obvis, retitulada Barrock Shop) del 1980. Es tracta d'una de les farses més reeixides d'Agustí Soler i Mas.

L'encarregat de fer l'adaptació d'aquestes peces ha estat el músic manresà David Martell. I, per enriquir encara més l'espectacle (que, a més d'un ampli repertori d'actors, també compta tradicionalment amb les coreografies de l'Esbart Manresà), enguany, amb motiu de l'aniversari, la música serà interpretada en directe per un grup que combina instruments orquestrals i rockers i a qui li donarà gruix vocal la coral Escriny de Santpedor, que posarà 50 cantants a l'escenari del teatre Kursaal. Tot plegat es podrà veure del dijous 19 al diumenge 22 de gener.

Joan Torrens, que va ser escollit per la Comissió Innocentada de l'Agrupació Cultural del Bages com a director de l'edició d'enguany de la Innocentada, tenia clar que, de cara a donar relleu a l'aniversari dels 60 anys, volia posar en escena «un espectacle diferent»: es va imaginar com encaixarien en el muntatge de Soler i Mas diverses peces musicals barroques «amb un toc molt més rocker» i va posar com a condició que la música s'interpretés en directe, «cosa que feia temps que no es feia», explica David Martell, que va ser el músic amb el qual va contactar aquest home de teatre vinculat als Carlins.

34 intervencions musicals

Martell, que ja havia participat en altres edicions de la Innocentada arranjant petites peces que se li havien encarregat, es va llençar de cap al projecte i, al final, hi haurà 34 intervencions musicals a Barrock Shop, des de petites intervencions per als canvis d'escena, passant per les coreografies de l'esbart i les intervencions de la coral, fins a peces protagonitzades per cantants-actors.

La participació d'una coral, en aquest cas l'Escriny de Santpedor, dirigida per Marc Reguant, també va ser una petició de Torrens. Reguant revela que la formació coral també es va apuntar al projecte tan bon punt van proposar-li: «últimament ens hem centrat en la producció de concerts, ja sigui acompanyats d'orquestra, piano o arpa. Fa temps es van fer un parell de musicals (Hair i Remember), i fer ara una obra escènica és un projecte interessant com a grup». Entre 40 i 50 integrants de la coral faran una mitja dotzena d'intervencions durant l'espectacle. Interpretaran L'estiu, de Les quatre estacions, de Vivaldi; No ve d'un pam, de La Trinca; el Magnificat, de Bach; una peça del musical Els Miserables; L'al·leluia d'El Messies de Händel (una peça que tenen ben treballada perquè forma part del seu darrer projecte); i la Cinquena Simfonia, de Beethoven.

Aquesta darrera obra és la que tancarà l'espectacle, i ja no és barroca, sinó que dóna pas a l'era moderna, afirma Martell. S'interpretarà mentre l'Esbart Manresà balli una de les seves coreografies.

El músic i compositor assegura que l'adaptació rockera de les peces barroques ofereix un toc «molt diferent i original» amb la intervenció de la bateria, la guitarra elèctrica i el baix, tot i que la melodia es continua reconeixent perquè va a càrrec del violí, la flauta i el piano. «És la gràcia de la barreja», subratlla. L'espectacle també oferirà peces pròpies que ha compost per a l'ocasió i versions de temes irònics, com la cançó de La Trinca.

Tant Martell com Reguant destaquen que la Innocentada «aglutini diferents entitats culturals, perquè és enriquidor per a tots».