La incògnita de Taylor Swift marca les novetats discogràfiques del 2017

n 2017 arrenca amb poques dades oficials i moltes incògnites a l'entorn dels dos discos que faran més agradables de passar els propers dotze mesos, especialment en el cas de Bruce Springsteen, U2, Depeche Mode, Arcade Fire, LCD Soundsystem, Kate Perry i Taylor Swift, els àlbums dels quals es troben entre el més esperat.

La cantant més ben pagada del 2016, Taylor Swift, va declarar al febrer que anhelava prendre's un «descans». Ja ha excedit els seus intèrvals habituals de dos anys entre disc i disc i triga en donar-li continuïtat al responsable del seu actual estatus, 1989 (2014), que va rebre el Grammy al millor disc i va ser el treball més venut durant dos anys consecutius. Un gran secretisme envolta ara per ara els seus darrers moviments.

Per la seva part, Bruce Springsteen, d'actualitat per la publicació de la seva autobiografia i d'un àlbum de peces descartades, prepara un disc «molt diferent» sense la E-Street Band, el que no significa, va avisar el seu representant, que es tracti d'un treball acústic. No hi ha més dades ara per ara sobre la possible data de sortida. Es desconeix també quan es publicarà exactament Songs of experience, la continuació de Songs of Innocence (2014), d'U2, encara que el grup acaba de confirmar a les seves xarxes que sortirà segur al 2017.

Amb promesa de nou disc va tornar a l'activitat LCD Sound-system, cinc anys després de la seva dissolució. El grup ha cancel·lat una gira per Àsia per centrar-se en la gravació del quart àlbum d'estudi, però es podria endarrerir fins prop de l'estudi, segons experts internacionals. Un altre disc que tardarà és el de Kate Perry, segons fonts properes a l'artista, pel xoc que ha significat per a ella la victòria de Trump a les eleccions nord-americanes i amb l'objectiu d'escriure nous temes que reflecteixin el «moment actual de canvi».

Respecte a Arcade Fire, la banda canadenca fa quatre anys que no llança un nou àlbum d'estudi. Will Butler, un dels seus integrants, va comentar a NME fa mesos que el cinquè disc d'estudi podria veure la llum a la primavera. Menys dubtes genera Spirit, el catorzè disc d'estudi de Depeche Mode, que almenys ja té una gran gira internacional programada que farà parada al festival Bilbao BBK Live. En una entrevista a Efe, Martin Gore va declarar que el disc serà al carrer cap al març.

Altres artistes que han confirmat la seva intenció de llançar disc el 2017 són Gorillaz (a l'abril, amb Damon Albarn al capdavant, en el que serà el primer àlbum des del 2010), Lorde, a punt d'anunciar data, Coldplay –un EP anomenat Kaleidoscope–, Kanye West (Cruel Winter) i The National, amb un àlbum «elèctric». També Blondie (amb col·laboracions de Johnny Marr y Charlie XCX), Chic (It's about time, el seu primer àlbum en 25 anys), així com Christina Aguilera, Kylie Minogue i Liam Gallagher, amb el seu primer disc en solitari.

Així mateix, estan centrats en la preparació de nous discos The Killers, Vampire Weekend, Björk (de nou amb el productor de Vulnicura) i Queens of the Stone Age. Més incertesa hi ha al voltant d'Arctic Monkeys, Pearl Jam, Miley Cyrus, The Offspring (que estan anunciant des del 2015 una continuació per a Days Go By, del 2012) i Fleetwood Mac (el primer des del disc del 2003 Say You Will, si es resolen les reticències de Stevie Nicks).

Els que sí que estan confirmats són alguns llançaments dels primers mesos, començant pel nou de Brian Eno, Reflection, que ja és al carrer. Aquest mes també es publicaran els nous discos de The xx (I see you, dia 13) i Mike Oldfield (Return to Ommadawn, dia 20).

Per al febrer hi ha previst que es llanci SAY10, de Marilyn Manson (dia 14), i Prisoner, de Ryan Adams (17), mentre que al març hi haurà novetats de The Jesus And Mary Chain (Damage and joy durà el dia 24 els seus primers temes en quinze anys) i Nelly Furtado (el 31 publicarà The ride, després d'un lustre de sequera. El 7 d'abril, Deep Purple editarà inFinite.

En el mercat espanyol no hi ha notícies de Pablo Alboran ni Shakira. La principal novetat confirmada és de Sabina i Lo niego todo, set anys després de l'àlbum Vinagre y rosas.